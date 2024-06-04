teamLab Planets成为日本首都圈最受外国游客喜爱的景点

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近日发布的一份榜单显示，teamLab Planets已经成为东京首都圈内最受外国游客喜爱的景点。你可以光着脚全身心地沉浸在这个巨大的艺术空间里，从中获得奇妙的体验。相较于日本人，外国游客对这里的认知度更高。

入境游相关综合新闻媒体“访日Lab”运营的mov公司（位于东京涩谷），以首都圈（1都3县）400处旅游景点为对象，通过分析网上的外文评论，发布了独家评定的人气排行榜。调查实施于2023年11月18日至12月3日期间，从谷歌地图公布的网络评论中提取了2756条外文评论。

teamLab Planets TOKYO DMM力压东京迪士尼乐园、浅草寺、涩谷全向十字路口等热门景点，以绝对优势位列榜首。它拥有由四个巨型作品空间和两个庭园构成的“可以在水中徜徉的博物馆，让人能够与花融为一体的花园”，在光脚行走的过程中，你可以沉浸式地欣赏巨型艺术作品，这种概念似乎赢得了外国游客的支持。

分别从英文、中文简体字、中文繁体字、韩文、泰文评论来看，teamLab Planets在英文和泰文评论中位列榜首。东京迪士尼乐园在中文繁体字和韩文评论中位列第一，横滨中华街在中文简体字评论中位列第一。

teamLab Planets和浅草寺在全部五种外文评论中均进入了前十名。既有历史底蕴，又是东京中心地带“城市绿洲”的新宿御苑和明治神宫，也在各种外文评论中得到了普遍支持。

虽然前十名多是东京的旅游景点，但在中文简体字和泰文评论中，神奈川县的旅游景点分别占据了三席。而纵观韩文评论，比较独特的是两座美术馆进入了前十名，它们是根津美术馆和国立西洋美术馆。



teamLab “Floating Flower Garden：花与我同根，庭与我一体” © teamLab

英文

1 teamLab Planets TOKYO DMM 2 浅草寺 3 东京晴空塔 4 涩谷全向十字路口 5 东京塔 6 东京迪士尼乐园 7 明治神宫 8 东京猫头鹰咖啡 秋叶原猫头鹰 9 横滨杯面博物馆 10 东京迪士尼海洋

出处：mov

中文简体字

1 横滨中华街 2 新宿御苑 2 浅草寺 4 teamLab Planets TOKYO DMM 4 築地场外市场 4 明治神宫 7 横滨红砖仓库 8 埼玉超级竞技场 8 东京塔 10 东京迪士尼海洋

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横滨中华街（图片：PIXTA）



横滨红砖仓库（图片：PIXTA）

中文繁体字

1 东京迪士尼乐园 2 浅草寺雷门 3 东京晴空塔 4 築地场外市场 5 新宿御苑 6 东京塔 7 teamLab Planets TOKYO DMM 8 明治神宫 8 豪德寺 10 六本木Hills

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位于世田谷区的豪德寺是著名的招财猫发源地（图片：PIXTA）

韩文

1 东京迪士尼乐园 2 东京晴空塔 3 东京塔 4 浅草寺 5 teamLab Planets TOKYO DMM 6 涩谷全向十字路口 7 新宿御苑 8 六本木Hills 9 根津美术馆 10 国立西洋美术馆

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根津美术馆 通往入口的走道（图片：PIXTA）



根津美术馆 日本庭园（图片：PIXTA）

泰文

1 teamLab Planets TOKYO DMM 2 东京迪士尼海洋 3 明治神宫 4 横滨红砖仓库 5 镰仓大佛殿高德院 6 涩谷全向十字路口 7 新宿御苑 8 浅草寺 9 长谷寺 10 东京迪士尼乐园

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镰仓大佛（图片：PIXTA）



明治神宫 南参道（图片：PIXTA）

标题图片：浅草寺（PIXTA）

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