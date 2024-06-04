teamLab Planets成为日本首都圈最受外国游客喜爱的景点

teamLab Planets成为日本首都圈最受外国游客喜爱的景点财经 旅游
近日发布的一份榜单显示，teamLab Planets已经成为东京首都圈内最受外国游客喜爱的景点。你可以光着脚全身心地沉浸在这个巨大的艺术空间里，从中获得奇妙的体验。相较于日本人，外国游客对这里的认知度更高。
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入境游相关综合新闻媒体“访日Lab”运营的mov公司（位于东京涩谷），以首都圈（1都3县）400处旅游景点为对象，通过分析网上的外文评论，发布了独家评定的人气排行榜。调查实施于2023年11月18日至12月3日期间，从谷歌地图公布的网络评论中提取了2756条外文评论。
teamLab Planets TOKYO DMM力压东京迪士尼乐园、浅草寺、涩谷全向十字路口等热门景点，以绝对优势位列榜首。它拥有由四个巨型作品空间和两个庭园构成的“可以在水中徜徉的博物馆，让人能够与花融为一体的花园”，在光脚行走的过程中，你可以沉浸式地欣赏巨型艺术作品，这种概念似乎赢得了外国游客的支持。
分别从英文、中文简体字、中文繁体字、韩文、泰文评论来看，teamLab Planets在英文和泰文评论中位列榜首。东京迪士尼乐园在中文繁体字和韩文评论中位列第一，横滨中华街在中文简体字评论中位列第一。
teamLab Planets和浅草寺在全部五种外文评论中均进入了前十名。既有历史底蕴，又是东京中心地带“城市绿洲”的新宿御苑和明治神宫，也在各种外文评论中得到了普遍支持。
虽然前十名多是东京的旅游景点，但在中文简体字和泰文评论中，神奈川县的旅游景点分别占据了三席。而纵观韩文评论，比较独特的是两座美术馆进入了前十名，它们是根津美术馆和国立西洋美术馆。
英文
|1
|teamLab Planets TOKYO DMM
|2
|浅草寺
|3
|东京晴空塔
|4
|涩谷全向十字路口
|5
|东京塔
|6
|东京迪士尼乐园
|7
|明治神宫
|8
|东京猫头鹰咖啡 秋叶原猫头鹰
|9
|横滨杯面博物馆
|10
|东京迪士尼海洋
出处：mov
中文简体字
|1
|横滨中华街
|2
|新宿御苑
|2
|浅草寺
|4
|teamLab Planets TOKYO DMM
|4
|築地场外市场
|4
|明治神宫
|7
|横滨红砖仓库
|8
|埼玉超级竞技场
|8
|东京塔
|10
|东京迪士尼海洋
出处：mov
中文繁体字
|1
|东京迪士尼乐园
|2
|浅草寺雷门
|3
|东京晴空塔
|4
|築地场外市场
|5
|新宿御苑
|6
|东京塔
|7
|teamLab Planets TOKYO DMM
|8
|明治神宫
|8
|豪德寺
|10
|六本木Hills
出处：mov
韩文
|1
|东京迪士尼乐园
|2
|东京晴空塔
|3
|东京塔
|4
|浅草寺
|5
|teamLab Planets TOKYO DMM
|6
|涩谷全向十字路口
|7
|新宿御苑
|8
|六本木Hills
|9
|根津美术馆
|10
|国立西洋美术馆
出处：mov
泰文
|1
|teamLab Planets TOKYO DMM
|2
|东京迪士尼海洋
|3
|明治神宫
|4
|横滨红砖仓库
|5
|镰仓大佛殿高德院
|6
|涩谷全向十字路口
|7
|新宿御苑
|8
|浅草寺
|9
|长谷寺
|10
|东京迪士尼乐园
出处：mov
标题图片：浅草寺（PIXTA）
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