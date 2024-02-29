疫情之后，旅居海外的日本人依然没有回升

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日本外务省近日公布的推算数据显示，截至2023年10月1日，旅居海外的日本人同比减少了14950人（1.1%），自2020年以来已连续4年减少。可以看出，即便是在新冠疫情结束，严格的出入境管制措施被废除后的现在，旅居海外的日本人依然在持续减少。

虽然疫情之后日本人出境游复苏明显，但旅居海外的日本人总数却一直在减少。按照截至2023年10月1日的推算数据，旅居海外的日本人同比减少了14950人（1.1%），自2020年以来已连续4年减少。从旅居国家来看，旅居美国的日本人占总数的32.1%，其次是中国，占7.9%，旅居美中两国的日本人合计占到约40%。

驻外使领馆（大使馆、领事馆等）《旅居海外日本人数量调查统计》数据显示，旅居海外的日本人总数为1293565人，其中长期居住者718838人（同比减少4.3%），取得永久居住权者574727人（同比增加3.2%）。从居住地区来看，旅居亚洲、东欧及前苏联国家、南美、北美、西欧的日本人有所减少，旅居非洲、大洋洲、中东、中美洲的日本人有所增加。从1989年以后的统计数据来看，旅居海外的日本人总数持续增长至2019年，在新冠疫情席卷全球的2020年以后转为减少倾向。

从各城市2023年的数据来看，旅居美国西部洛杉矶都市圈的日本人最多，为64457人（5.0%），其次是泰国首都曼谷的51407人（4.0%）、美国东部纽约都市圈37414人（2.9%）、中国上海37315人（2.9%）。外务省《跨国日企基地数量调查》（截至2022年10月1日）显示，驻洛杉矶总领事馆管辖区内有1245个日企基地，驻泰国大使馆管辖区内有5856个，驻纽约总领事馆管辖区内有658个，驻上海总领事馆管辖区内有22729个，可以认为供职于这些地区日企等单位的日本人较多。

出于安全考虑，旅居乌克兰、阿富汗、伊拉克、叙利亚的日本人数据未做公开，没有包含在此次的推算数据内。

标题图片：美国西海岸洛杉矶近郊，圣塔莫尼卡的海岸风景（PIXTA）

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