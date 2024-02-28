赴日旅行消费首次突破5万亿日元

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2023年赴日外国游客人数终于回升至新冠疫情前的八成水平。另一方面，赴日游客消费额超过疫情前，首次突破了5万亿日元。过去那种“爆买”旅行模式已然发生变化，出现了为品味日本传统和文化而重视住宿和饮食支出的倾向。

观光厅近日公布的数据显示，2023年赴日外国游客旅行消费额（估算值）为52923亿日元，大幅超过新冠疫情前2019年的48135亿日元的历史前高，首次突破5万亿日元大关。为防控新冠病毒传染的边境管控措施撤销后，自2023年5月开始，赴日需求快速回升，日元贬值和物价上涨等因素也推高了消费额。人均支出金额从2019年的15.9万日元增长到21.2万日元。

从开支项目来看，住宿费排在首位，总额为18289亿日元，其次是购物费（13954亿日元）、餐饮费（11957亿日元）。从占比来看，住宿费由2019年的29.4%升至2023年的34.6%，购物费由34.7%降至26.4%，可以看出赴日游客的旅行目的已经从购物转向了包括住宿、餐饮等在内的日本文化体验。

从各国各地区游客的消费额占比来看，中国台湾占14.7%，中国大陆占14.4%，韩国占14.1%，前三强可谓不相上下。紧随其后的美国占11.5%，中国香港占9.1%。2019年占到总体三分之一强的中国大陆游客一旦全面归来，即可期待入境游消费进一步增长。

标题图片：PIXTA

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