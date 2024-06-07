注重水电燃气费成本的受访者比例33年翻一倍

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受俄乌冲突影响，能源价格一路飙升，让人头疼。东京燃气公司实施的《生活定点观测调查》显示，“几乎三分之二的人”会每月算计着缴费来用电和用气。与33年前的“不到三分之一”相比，现在民众的“节能意识”有了大幅提升，与俄乌冲突爆发前相比，越来越多人注重节能也可谓是在情理之中。

东京燃气公司都市生活研究所自1990年起，每隔3年实施一次旨在掌握首都圈（1都3县(*1)）居民生活、意识、行动现状的定点观测。每次收到大约2300人到4300人的有效回答

在2023年的调查中，“每月算计或在一定程度上算计着缴费情况来用电和用气”的受访者比例合计为64.5%。较俄乌冲突爆发前的2020年调查（58.1%）增加了6.4个百分点。与开始此项调查的1990年（28.1%）相比翻了一倍以上。或许可以说，这33年间人们的成本意识有了显著提高。

已婚人士中，“丈夫参与家务”情况方面，从丈夫参与率较高的“打扫浴室”来看，2023年的参与率（主要承担）为30.0%。几乎达到1990年（8.0%）的近四倍，增长幅度巨大。

另外，“做饭”的参与率由1.4%升至17.4%，“扫除”由3.2%升至18.2%，“洗衣”由1.8%升至18.4%，各项家务的参与率均增长显著。但原本参与率不到5%，即使大幅增长，也还低于20%，难言“分工已经足够到位”。

另外，“食品等日常购物”方面，孩子的参与率从“主要承担”和“偶尔或部分帮忙”的合计比例来看，1990年大约是二分之一（48.3%）。但2023年则大幅下滑至不到四分之一（23.3%）。这也是一个非常突出的变化。

少子化的时代，或许是家长们不想让自家可爱的孩子帮忙做家务，又或许是因为要备战考试，只能让孩子优先学习。

标题图片：PIXTA

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