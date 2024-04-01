2023年赴日游客人数达2506万人

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2023年到访日本的外国游客人数为25066100人，大约是2019年历史峰值的八成水平。新冠疫情前，中国大陆游客几乎占到了外国游客总数的三成左右，由于此前较长时间采取疫情管控措施，所以2023年大陆赴日游客人数仅恢复到2019年25%左右的水平。如果中国大陆游客人数回升，或许赴日游客总数很快就能超过2019年？

日本政府观光局近日发布数据称，2023年赴日外国游客人数（推算值）同比增长650%至25066100人。相较于为防控新冠疫情而采取严格边境管控措施的2020到2022年期间实现了显著回升。全年游客人数恢复到了2019年3188万人这一历史峰值的八成水平。

促使赴日游客人数快速回升的一个重要因素是日元贬值。疫情前的2019年，汇率是1美元兑110日元左右，而近期则在150日元附近徘徊。能够以比疫情前更为低廉的价格享受美味的食物和贴心的服务，这让日本成为了外国游客心仪的旅行目的地。

从各国各地区来看，韩国赴日游客人数最多，约695万人。其次是中国台湾（约420万人）、中国大陆（242万人）、中国香港（211万人）、美国（204万人）。疫情前中国大陆游客几乎占到总人数的三分之一，但由于2023年8月以前一直禁止赴日团队游，所以游客人数仅恢复至2019年的25%左右。日本政府提出要在2025年前实现入境游客人数超过2019年的目标，其关键还在于中国大陆游客数量的回升。

另一方面，2023年日本出境人数同比增长250%至9624100人，不到疫情前2019年的50%，这也是受到了日元贬值的影响。

标题图片：PIXTA

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