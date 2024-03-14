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对于皇室而言，许多祭祀活动和典礼仪式都集中在1月，这是一个繁忙的月份。以德仁天皇和皇后为首的皇室成员，不辞辛劳，频频出席各种活动，祈愿国泰民安。

每年元旦，天皇都会在夜色尚未完全褪去的清晨时分开始祭祀活动。除了祭祀外，典礼仪式等活动也是满满当当，有时候甚至需要以分钟为单位来安排日程。

宫内厅的主页显示，德仁天皇今年1月1日清晨出席了名为“四方拜”的祭祀活动。他在皇居神嘉殿南庭，遥拜祭祀天照大神的伊势神宫（三重县伊势市）、历代天皇长眠的山陵，以及四方诸神。这是一年中第一个皇家仪式。然后，天皇出席在宫中三殿举行的“岁旦祭”，进行礼拜。

1月1日这一天，在祭祀活动之后，天皇还与皇后共同出席了其他庆祝典礼，一直忙碌到傍晚。上午接受宫内厅长官和该厅干部员工的新年问候后，天皇与皇后出席“祝贺之仪”，与秋筱宫夫妇等成年皇室成员会面，然后又接受了岸田文雄首相等“三权之长”、内阁成员的新年祝福。下午接见了各国驻日大使等宾客，接受新年问候。



德仁天皇与皇后在新年祝贺之仪上致辞，1月1日，皇居宫殿“松之间”（时事社）

往年的1月2日都会举行新年一般朝贺活动，天皇与皇后及其他皇室成员一同站在宫殿的阳台上，接受聚集在东庭的民众的新年祝福，今年的这项活动由于石川县能登半岛1月1日发生了地震而被取消。

3日举行了天皇为国家和民众祈福的“元始祭”，4日举行“奏事始”，掌管皇室祭祀活动的掌典长向天皇介绍了年初伊势神宫和宫中要举行的祭祀活动。



天皇、皇后及皇室成员出席“讲书始”活动，1月11日，皇居宫殿“松之间”（时事社）

11日，举行了“讲书始”活动，天皇与皇后一同聆听学术界各领域权威专家讲课。今年，日语学专家、大阪大学名誉教授金水敏带来题为《关于语言的刻板印象‘角色词’》的讲座，刑事诉讼法学专家、东京大学名誉教授井上正仁带来题为《搜查法的进化与课题》的讲座，物理化学专家、千叶大学名誉教授西川惠子带来题为《通过波动探索的物质结构》的讲座。一般认为，讲书始之仪始于1869年明治天皇举行的“御讲释始”。1953年以后固定为讲课内容覆盖人文科学、社会科学、自然科学三个领域。

“歌会始”是新春的惯例活动，象征着日本传统文化，具有皇室特色。歌会上按照传统的语调韵律诵读天皇、皇后、皇室成员以及面向民众公开征集的和歌作品。今年的主题是“和”。仪式需要多个扮演不同角色的人物来进行，包括负责主持的“读师”、不加任何语调变化朗读全句的“讲师”、从第一句开始加入语调朗读的“发声”、从第二句开始配合“发声”朗读的“讲颂”。

德仁天皇1月的主要日程

1月1日

四方拜 ……清晨时分礼拜伊势神宫、历代天皇长眠的山陵、四方诸神的祭祀活动。一年中第一个仪式

……清晨时分礼拜伊势神宫、历代天皇长眠的山陵、四方诸神的祭祀活动。一年中第一个仪式 岁旦祭 ……清晨举行的年初祭祀活动

……清晨举行的年初祭祀活动 新年祝贺之仪……接受皇室成员、三权之长等人的新年祝福

1月2日

新年一般朝贺……在宫殿阳台上接受民众的祝福（今年取消）

1月3日

元始祭……祈求国泰民安的祭祀活动

1月4日

奏事始……听取掌管皇室祭祀活动的掌典长介绍年初在伊势神宫和宫中举行的祭祀活动

1月7日

昭和天皇祭……在昭和天皇忌日举行的祭祀活动

1月11日

讲书始……听取学术界各领域权威专家讲课

1月19日

歌会始……诵读天皇、皇后、皇室成员以及民间征集和歌作品的新春惯例仪式

1月30日

孝明天皇例祭……在明治天皇之父孝明天皇忌日举行的祭祀活动

（出处：宫内厅主页）

标题图片：天皇和皇后出席歌会始活动，皇居宫殿“松之间”（时事社）

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