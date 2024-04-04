2023年野熊伤人事件创新高

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日本环境省发布的数据显示，2023年4月至10月期间亚洲黑熊出没事件增多，数量创下2009年度（日本以4月1日至次年3月31日为一个年度，2009年度指的是2009年4月1日至2010年3月31日——译注）以来的历史最高记录。截至11月末，共发生193起包括棕熊在内的野熊伤人事件，多达212人遇袭。

环境省在2024年1月召开的专家讨论会上展示的资料显示，2023年4月至10月末的7个月内，全国共计发生19192起亚洲黑熊出没事件，超过2020年（18000起），创历史新高。往常许多年份，野熊出没事件一般在6月达到高峰，之后趋于减少，到10月再次增多；而2023年度从9月就开始转为增多，仅在10月一个月内就发生了近6000起之多。

从各地区的数量来看，东北地区约占六成（11163起），特别是岩手县（5158起）和秋田县（3000起）两个县就占到了整体的四成。东北地区的岩手、秋田、宫城、山形四县的野熊出没事件从8月以后就开始增多。环境省认为，这是山毛榉科树木果实歉收所产生的影响。

2023年度4月至11月末，共计发生193起熊类伤人事件。受害人数为212人（其中6人死亡），创下自开始按月统计的2006年度以来的历史最高纪录。从近年来全年伤人事件超过100起的2019年度、2020年度、2023年度的情况来看，伤人事件的高发期均在10月。

从地区来看，今年东北地区受害严重，伤人事件多达138起，达到了最近15年间历史前高的2017年度（58起）的两倍以上。

从发生伤人事件的地点来看，4月至6月的春季，超过八成都发生在森林或农地；但9月和10月，整体上大约四成发生在居民住家周边，尤其是在秋田县，这种倾向更为明显。9月至11月的三个月内，在山林之外的“人类生活圈”内发生的伤人事件多达40起以上。

标题图片：PIXTA

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