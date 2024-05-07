东京城区公寓均价突破1亿日元

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勤勤恳恳地工作，终有一天能够住上理想的家……如果抱有这种想法，那么东京23区内的房子可能已经高攀不起了。平时觉得“上亿日元的房子”距离自己很遥远，但其实东京城区内房子的平均价格已经突破1亿日元！

除非买彩票中大奖，否则在东京23区内根本买不起新房？不动产经济研究所（东京新宿）发布的2023年东京都23区公寓平均价格同比大涨39.4%至1.1483亿日元，首次突破1亿日元大关，并且大幅高于1991年泡沫经济末期的8667万日元的历史峰值。每平米单价也上升了34.1%至172.7万日元。这一方面是因为地价和建筑费用不断上涨，另一方面则是富裕阶层需求旺盛，催生出东京核心区域单套价格45亿日元的三井花园Hills（港区，私有面积376.50平米）等一大批豪宅项目。

首都圈（东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县）新建公寓平均价格同比上涨28.8%至8101万日元，连续三年创新高。以被称作“高能夫妇（Power Couple）”的高收入双职工家庭为核心的消费群体住房需求强劲，使得东京以外地区的房价也较为坚挺，神奈川上涨12.2%至6069万日元，千叶上涨4.0%至4786万日元，东京23区以外地区上涨3.7%至5427万日元。

首都圈整体销售套数同比减少9.1%至26886套，连续两年低于3万套，但其中上亿日元级别住宅同比增加1683套至4174套。

标题图片：PIXTA

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