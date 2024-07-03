救护车出动次数创历史记录

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在老龄化问题不断加剧和中暑现象增多等背景原因之下，2022年救护车出动次数创下历史记录。尽管2023年的全国统计数据尚未出炉，但各地的报道纷纷表示“刷新了历史记录”。

总务省消防厅公布的数据显示，2022年全国救护车出动次数为7229572次（同比增加约103万次，增幅16.7%），运送人数为6217283人（同比增加约72万人，增幅13.2%）。

平均每天出动19800次，相当于5秒就要出动一次以上。从运送人数来看，相当于每20个日本人中就有1人曾被救护车送医。

新冠疫情期间的2020年虽然增幅一度有所下降，但随着老年人的增加，救护车出动次数和运送人数一直呈现增加倾向。

许多地方政府都为救护人员短缺而头疼。三重县松阪市将于2024年6月推行一项新制度，如果动用了救护车，但最终没有住院，那么每人就要被收取7700日元费用。

从事故类型来看救护车出动次数的构成比例，“突发疾病”为4884630次（同比增加20.5%），“普通受伤”为1101281次（同比增加13.6%），“转院转送”为537359次（同比增加3.6%），“交通事故”为382301次（同比增加3.7%）。

与20年前的2001年相比可以发现，“交通事故”的占比大幅减少，而“突发疾病”增加了10个百分点以上，占到了整体的近七成。

从救护车运送病人的年龄来看，65岁以上老年人为3863153人（同比增加13.6%），18岁以上65岁以下“成年人”为1862388人（同比增加9.1%），出生28天以上7岁以下的“婴幼儿”为274140人（同比增加29.9%）。

2001年老年人在运送人员中的占比为38.5%，而2022年大幅增加到了62.1%。

2022年，救护车抵达现场所需时间（从接到电话到抵达现场所花费的时间），全国平均为10.3分，医院接收所需时间（从接到电话到医生接手所花费的时间）为47.2分。20年前的2001年，这两项数据分别为6.2分和28.5分，均呈现出时间变长的倾向。

标题图片：PIXTA

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