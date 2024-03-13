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2024年的“春斗”已经拉开帷幕。这种日本特有的涨薪谈判活动始于1955年，已有近70年的历史。

“春斗”指的是工会通过集体谈判方式要求各家企业的管理层实施涨薪等措施改善待遇的斗争，历史可追溯到1955年。每年春季，各企业的工会都会根据工会中央组织“日本工会总联合会（联合会）”和各行业工会组织协调敲定的诉求框架，向企业管理层提出具体要求，展开集体谈判。

按照联合会主页上的说明，鉴于多数日本企业的会计分期以4月1日至次年3月31日为一个会计年度，工会将提前两三个月围绕下个财年的涨薪和劳动条件等问题进行谈判。联合会将这种谈判定位为日本工会组织“一年中最重要的斗争”，称之为“春季生活斗争”（简称春斗）。



联合会会长芳野友子在劳资论坛上发表演讲，2024年1月24日，东京都千代田区（时事社）

普遍观点认为，春斗始于1955年，当时铁路、煤矿、电子机械等八个行业的工会组织联合在春季同一时期，围绕相同诉求进行谈判，开了春斗之先河。这一行为的初衷是，所有工会团结起来，可以加强与企业管理层谈判的影响力。曾在后来成为联合会母体之一的“日本工会总评议会”（总评会，随着1989年联合会成立而解散）担任主席，首先提出方案并确立春斗方式的太田熏形容称，“一个人走夜路会感到害怕。大家手拉手一起走，心里就踏实了”。

每年春斗的焦点是涨薪，分为“基本涨薪”和“定期涨薪”。基本涨薪指的是提高基本工资水平，谋求整体基本工资水平的提高，以实现工资体系本身的上升。对于企业而言，基本涨薪将导致人工费的增加。定期涨薪指的是基本工资随着劳动者年龄和工龄增长而上升的机制。定期涨薪不会改变基本工资的整体水平，在物价上涨的形势下，基本涨薪更受重视。

联合会在今年的春斗中，提出基本涨薪“3%以上”，加上定期涨薪部分，要求总共涨薪“5%以上”。由于创纪录的物价涨幅导致实际工资已经出现负增长，所以此次春斗在措辞上较2023年春斗的“5%左右”加大了力度。

标题图片：2023年春斗期间，金属行业工会的职员在白板上书写劳资谈判的答复情况，2023年3月15日，东京都中央区[记者团代表摄影]（时事社）

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