即便人手不够，仍有41家上市公司鼓励员工提前退休

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近段时期，随处都可以听到呼喊“人手不够”的声音，但2023年却有41家上市公司征集“提前退休和自愿退休员工”，比上一年多了3家。

东京商工调查公司的调查显示，2023年征集了“提前和自愿退休员工”的上市公司同比增加3家至41家。而且其中半数（21家）企业都实现了盈利。虽然看似矛盾，但东京商工调查公司相关人士分析称，这种举动是为了实施旨在应对物价上涨和日元贬值的结构改革，以及适应新冠疫情造成的市场需求的变化。

这是三年来征集提前退休员工的企业数量首次出现同比增加。对象人数为3161人，较上一年的5780人大幅减少。据称这是因为小规模的征集情况较多，没有出现上一年那种1000人以上的大规模征集情况。

从行业来看，“信息通信”行业的征集企业最多，为11家。或许是因为这些企业都在最近一次年报中出现亏损或利润减少的情况，不得不做出一些牺牲。其次是“服装相关”“电气设备”“医药”三个行业，各有5家，“服务”行业有3家。另一方面，新冠疫情期间遭受了沉重打击的“观光”和“运输”行业没有征集，“餐饮”行业也只有1家。

征集了提前和自愿退休人员的41家上市公司中，有21家最近一次年报盈利，其中14家是东证Prime板（主要市场）上市企业。另一方面，年报亏损的20家企业中，东证Prime板企业仅有5家，10家为东证Standard板（标准市场）企业，5家为东证Growth板（成长市场）企业，1家为地方上市企业。

依据上述调查结果，东京商工调查公司总结称，经济产业省一直在开展基于再技能化（Re-skilling）的职业技能提升帮扶项目，促进企业为员工提供职业规划咨询和转职支持。除了业绩不佳的原因外，为应对市场和需求变化而征集提前自愿退休人员的情况也在增多。2024年可能会有越来越多的大中型企业开始鼓励提前退休。

标题图片：PIXTA

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