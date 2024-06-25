许多日本年轻人对日本和自己的未来感到担忧

日本信息库

开始迈入成年人阶段的18岁左右年轻人中，70%对“日本的未来感到担忧”，60%对“自己的未来感到担忧”。国家GDP毫无指望，或许今后还将继续呈现下降倾向。

国际货币基金组织（IMF）2023年10月发布的世界经济展望报告显示，日本按美元换算的名义国内生产总值（GDP）大概率将跌至全球第四位，被德国反超。一时间，除了报纸文章外，社交媒体上也充斥着“先是被中国超过，现在又要被德国超过了”“渐进式衰退”等悲观的评论。

日本财团为了解年轻人的想法而持续实施的《18岁意识调查》显示，大约四分之一（26.4%）的受访者知道“日本名义GDP预计将跌至全球第四位”。从性别来看，17.5%的女性受访者知道，而男性受访者的这一比例为34.8%，几乎高出一倍。

当被问及“日本名义GDP跌至全球第四，你是否对未来感到担忧”时，回答感到担忧或比较担忧的受访者比例合计达到了70.8%。另外，对“自己的未来”感到担忧或比较担忧的合计比例也达到了62.9%。

关于今后日本名义GDP的全球排名，整体上近七成受访者预计“总体感觉会下降”或者“下降”。认为会“下降”的男性受访者比例比女性受访者高出11.3个百分点。

此次调查于2023年12月1日至4日期间通过线上方式实施，对象为1000名17到19岁年轻人，基本上做到了年龄和性别的均衡分布。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。