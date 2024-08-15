“软包装咖喱”推向全球56年，至今仍在发展改良

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如今，“咖喱”甚至可谓是日本人的国民美食，而论最便利的烹饪方式，非“软包装咖喱（Retort Curry）”莫属。可许多人并不知道，在世界上首开先河，让软包装食品进入寻常百姓家的，其实是一家日本企业。2月12日就是为纪念其面市而制定的“软罐头咖喱日”。它从诞生至今已迈入第56个年头，但仍在不断发展改进。

在软包装食品的商用化领域，美国可谓一马当先。在罐头已经实现量产的上世纪50年代，美国陆军研究所就研发出了比罐头功能性更好的软包装用材料。起初是为了用于包装军用食品和太空食品，后来则作为替代罐头的包装材料开始受到全球关注，“包着香肠的真空袋”还登上了包装专业杂志的版面。

当时的大冢食品工业（现在的大冢食品）敏锐地注意到了这一点。此前，该公司就一直想要制造“仅需开水加热即可食用的咖喱”，受到报道文章的启发，便开始了相关的技术研发。经过反复试验，终于在1968年2月12日推出了全球首款面向大众市场的“软包装咖喱”。



1968年刚刚推出时的“梦咖喱”（大冢食品提供，时事社）

一开始，由于最佳品尝期限较短，所以产品仅在有限的部分地区销售；后来经过不断改良材质，第二年（1969年）终于推广到了日本全国。巧合这一年，成功登月的“阿波罗11号”宇宙飞船上就装载了软包装食品（牛肉和炖菜等5种），宇航员可以在太空中食用，一度引发热议。

如此一来，随着软包装食品的普及，进军软包装咖喱行业的公司也越来越多。大约从10年前开始，多家厂商相继推出在常温下也可以延长最佳品尝期限的新款商品，并且已经被用作灾害应急储备食品。

近十年中，以2020年软包装咖喱产量最大，达到了大约2500万箱。据分析，除了地方风味咖喱和香辣咖喱掀起热潮外，新冠疫情期间居家时间增多，家庭消费市场扩大也是一个重要原因。

近年来，随着包装材料的更新换代，除了放在热水中加热外，还出现了一种透明包装袋装咖喱，可以整袋直接放入微波炉加热。历经半个多世纪的岁月，软包装咖喱正迈向新的发展阶段。

标题图片：PIXTA

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