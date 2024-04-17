工资涨了，但是感觉不到！

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2023年，在人手短缺和企业想要留住人才的背景下，涨薪浪潮高涨。春斗（日本工会每年春季组织的为提高工人工资而进行的斗争——译注）运动中，各家企业也纷纷给出了按要求顶格涨薪的答复。然而，涨薪幅度追不上物价的涨幅，打工人的实际工资持续同比减少。

日本厚生劳动省《每月工作统计调查》（估算值，员工5人以上企业）显示，在现金工资总额（名义工资）基础上叠加物价变动因素后的2023年12月实际工资（估算值）同比减少1.9%。实际工资已经连续21个月同比减少。

2023年劳动者基本工资和加班费等合计名义工资平均增长1.2%至329859日元。而反映物价变动的消费者物价指数（除自有房产等价租金外的综合指数）上涨率达3.8%，创下42年来的最高值，叠加计算后，实际工资同比减少2.5%，连续两年同比减少。减少幅度是受到上调消费税率影响的2014年（减少2.8%）以来，即9年来的最大值。

2023年春斗中，各家企业纷纷对劳方提出的史上最高水平的涨薪要求给出了顶格涨薪答复，实现了30年来最大幅度的涨薪。但即便如此，工资涨幅依然追不上飙升的物价。

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