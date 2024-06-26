2023年日本电影票房榜，动画电影独占三元

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动画电影占据2023年日本电影票房收入前三名，拉动整体收入上扬。

由日本四大电影制片发行公司组成的行业团体“日本电影制作者联盟”近日公布了2023年日本电影总体概况。本土电影《THE FIRST SLAM DUNK》、外国电影《超级马力欧兄弟大电影》等动画作品票房喜人，拉动全国票房收入同比增长3.9%至大约2214亿日元。

共有3部作品的票房收入超过被视为热映大片标准的100亿日元，它们分别是《THE FIRST SLAM DUNK》（本土电影票房第一，158.7亿日元）、《名侦探柯南：黑铁的鱼影》（本土电影票房第二，138.8亿日元）、《超级马力欧兄弟大电影》（外国电影票房第一，140.2亿日元），这3部动画电影占据了本土和外国电影综合票房收入排行榜的前三名。

本土电影方面，动画电影占据了票房收入前十名中的六席。日本电影制作者联盟事务局副局长小林惠司分析称，“作为影片原作的日本漫画和数字化内容的精彩性受到观众认可，进而促使相关电影赢得了口碑”。

日本本土电影票房收入前10位作品（2023年）

THE FIRST SLAM DUNK（★） 158.7亿日元 名侦探柯南：黑铁的鱼影（★） 138.8亿日元 你想活出怎样的人生（★） 88.4亿日元 王者天下3：命运之炎 56亿日元 哥斯拉1.0 55.9亿日元 勿言推理 48亿日元 TOKYO MER～移动的急救室～电影版 45.3亿日元 哆啦A梦：大雄与天空的理想乡（★） 43.4亿日元 鬼灭之刃 上弦集结，前往刀匠村（★） 41.6亿日元 电影版 IDOLiSH7 LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD（★） 29.2亿日元

※括号内标注★表示动画电影

出所：日本电影制作者联盟

标题图片：中国上海市民在《THE FIRST SLAM DUNK》在海报前拍照。日本的动画作品在海外也很受欢迎，2023年4月23日（路透社）

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