日本邮局，业务量大减

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受到互联网和社交媒体普及，以及无纸化浪潮的影响，邮政业务量出现了大幅下滑。2022年度（2022年4月1日至2023年3月31日）日本邮政业务亏损211亿日元，总务省正在研究从2024年秋季起上调邮件资费标准——“信件110日元、明信片85日元”。

日本邮政公司发布的数据显示，2022年度日本全国邮政函件业务量同比减少2.8%至144.451亿件。包含邮政包裹、邮政小包等物品的业务总量同比减少3.4%至185.3832亿件（个）。2023年也呈现减少倾向，截至12月的9个月（4月-12月）内，实际函件业务量同比减少4.9%，总业务量同比减少了5.5%。

国内邮政函件业务量在2001年度达到262亿件的峰值后转为减少倾向。2022年度比峰值时期减少了多达45%。

日本邮政公司公布的2022年邮政业务收支情况显示，营业收益为1.2556万亿日元，营业费用为1.2767万亿日元，合计亏损211亿日元。国际邮政业务盈利35亿日元，但国内邮政出现了高达246亿日元的亏损。

随着邮政函件的减少，销售邮票和印花票的便利店和超市数量也在减少。2011年度全国有超过14万个销售点，但2021年度末已经萎缩至10万个。邮箱数量近10年间减少了8000个以上，2021年度末为176000余个。日本邮政公司2023年6月实施的调查显示，单月投递函件数量低于30件的邮箱多达43000个（占整体的25%），目前还在研究是否要进一步削减数量。

总务省于2023年12月提出邮资调整方针，将把标准信封信件（25克以下）的邮资从现在的84日元上调至110日元，明信片邮资从现在的63日元上调至85日元，设想方案从2024年秋季开始执行。除了与消费税率同步上调外，1994年以来日本从未调整过信件邮资。此次调价一旦实施，将成为30年来的首次调整。

标题图片：PIXTA

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