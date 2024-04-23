一颗巧克力卖到400日元？！

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每年2月，各大商场的情人节商战总是打得不可开交。一颗颗宝石般的巧克力令人沉醉，但看到价格则会惊得目瞪口呆。如今，一颗巧克力动辄400日元已不稀奇，一口吃下去，不禁怅然……

帝国数据库公司针对今年日本全国大型百货商场和购物中心等场所销售的共计150个品牌的情人节巧克力（单颗售卖或混装等类型），实施了一项调查。结果显示，单颗巧克力的平均售价同比上涨17日元至395日元。其中，国内品牌均价同比上涨17日元至377日元，法国、比利时等知名进口品牌上涨14日元至409日元。

除日元贬值外，由于受到可可豆主产国的出口限制和气候异常造成歉收等因素影响，其价格（推算值）同比上涨了80%。帝国数据库公司相关人士分析称，“由于砂糖、乳制品、包装用铝箔、玻璃纸、纸盒等材料以及运输费均大幅上涨，继去年之后，巧克力厂商们不得不在再次上调价格”。

在巧克力持续涨价的背景下，“隐性涨价”的倾向也愈发突出。据悉，整盒价格保持不变或略有下调，但相较于上一年减少内容量（个数），或上调单颗单价的情况较为普遍。

标题图片：PIXTA

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