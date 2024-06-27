男性比女性对投资更加“感兴趣”

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普遍观点认为，日本金融理财产品个人投资比例远低于欧美国家。在“促进家家户户稳定积累资产”的呼声之下，新NISA（小额投资免税制度）从2024年1月开始正式推行，日本财团多年来持续实施的《18岁意识调查》对此展开的调查显示，超过40%的受访者“知道”推出了这项制度，大约40%表示对通过投资积累资产“感兴趣”。

日本财团2023年针对全国1000名17到19岁年轻人实施的《18岁意识调查》显示，针对2024年1月开始推行的新NISA制度，7.2%的受访者表示“知道具体内容”，36.8%表示“不知道具体内容，但知道已经开始推行”。

暂且不考虑“具体内容”的定义是到何种程度，作为新NISA制度的概要内容，通常可以列举以下四点。（1）“成长型投资额度（全年上限240万日元）”“定期投资额度（全年上限120万日元）”两个额度，（2）两个额度可以叠加，（3）免税持有期限无限制，（4）终生免税持有额度设定为1800万日元（其中成长型投资额度1200万日元）。超过7%的“18岁左右年轻人”表示知道这些内容，但其中有些人惊讶“居然这么多”，也有一些人表示认可，觉得“应该如此”。从性别来看，女性受访者中4.5%的人“知道具体内容”，而男性受访者的该比例为9.7%，多了一倍以上。

关于通过投资积累资产，包括“比较感兴趣”在内，总体上有41.4%的受访者表示“感兴趣”，与“不感兴趣”的人群（45.0%）旗鼓相当。从性别来看，女性受访者中，“不感兴趣”的比例达到了50%，似乎男性在通过投资积累资产方面更为积极。

标题图片：PIXTA

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