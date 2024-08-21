穆斯林在日本“担心餐饮店是否有清真食物”

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2023年访日外国游客人数同比大增5.5倍至2506.61万人。政府提出2030年外国游客人数达到6000万人的目标，而要实现这个目标，提供穆斯林友好型服务似乎也具有重要意义。

穆斯林餐厅搜索软件Halal Navi（总部：东京都世田谷区）从2023年2月开始利用一年时间，针对软件用户等所有对日本感兴趣的穆斯林实施了一次问卷调查。关于在日本就餐时担心的问题，有效回答中，86%（1361人）列举了“餐厅、饭馆是否提供清真食物”，其次是“超市、食品店是否能买到清真食品”（1231人）。

关于在日本想吃的、喜欢吃的食物，近九成（1388人）受访者选择了“清真拉面”。其次是“寿司”“寿喜烧”“乌冬面”。关于以前去过，或者还想去的饭馆，在拉面大类下提到“一兰”“HALAL 面亭 成田屋”的人较多。“一兰”以猪骨拉面著称，而大阪难波御堂筋店提供不使用猪骨的鸡架汤底拉面，尽管没有获得清真认证，但在烹饪过程中不使用任何猪肉和酒精。“成田屋”则已获得了清真认证。

关于在日本的住宿设施遇到的困惑问题，提到“不提供清真食物”“没有礼拜场所”的受访者较多。由于在日本不易找到获得清真认证的食品，且价格往往较高，所以也有受访者表示“希望便利店提供清真食物”“希望大城市圈以外的地方也能开设更多清真认证餐厅”。

标题图片：PIXTA

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