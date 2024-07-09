在日外籍劳动者首次突破200万人

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受到用工荒因素影响，在日本工作的外籍劳动者出现大幅增长，首次突破200万人。

日本厚生劳动省近日公布的调查结果显示，截至2023年10月，外籍劳动者人数达到创新高的2048675人，同比增加225950人，首次超过了200万人。国内用工荒问题被视为造成这一现象的背景原因。

同比增长率为12.4%，较2022年的5.5%大幅上升6.9个百分点。从居留资格类型来看，在教育研究、医疗、法律、经营等领域拥有较高知识或技术的专业技术人员的增长最为突出，同比增长24.2%至595904人。其次是新冠疫情期间有所减少的技能实习人员转为增长，同比增长20.2%至412501人。另一方面，包括打工度假在内的“特定活动”签证者人数同比减少2.3%至71676人。

厚生劳动省相关负责人表示，从各个产业的情况来看，同比增长率也都基本回到了疫情前的水平。自2013年以来，外籍劳动者人数不断创出历史新高，据分析，依靠外国人支撑人手短缺的劳动一线，这种倾向今后还将继续加剧。

从国籍来看，越南劳动者最多（518364人，25.3%），其次是中国（含香港和澳门，397918人，19.4%）、菲律宾（226846人，11.1%）。从行业来看，制造业外国劳动者最多（27%），其次是服务业（15.7%）、批发零售业（12.9%）。

标题图片：获得了特定技能（餐饮）资格的菲律宾籍劳动者参加经营高档寿司店等餐厅的“银座小野寺”推出的独家寿司研修项目，向资深的寿司师傅（右前二）学习片鱼方法，2022年11月15日，东京都世田谷区（时事社）

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