每天两罐气泡果酒，会增加生活习惯病风险

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工作一天回到家中，第一件事就是从冰箱里拿出一罐气泡果酒（Chu-Hi）。本打算听着“嘶嘶”冒泡的声音一饮而尽，消除一天的疲惫和烦闷……不曾想，喝这么一杯就可能会引发生活习惯病！？

为了防止饮酒造成健康伤害，日本厚生劳动省于2月19日发布了首个关于饮酒的指导方针。该方针没有采用酒精度数和饮酒杯数作为指标，而是以摄入“纯酒精量”换算值的形式，提示了罹患各种疾病的健康风险。

针对将会增加罹患生活习惯病风险的纯酒精量，方针给出的参考值为“女性20克以上，男性40克以上（单日）”。纯酒精量可以通过饮酒量（毫升）×酒精浓度（度数/100）×0.8（酒精比重）计算得出。如果将20克纯酒精量换算为饮酒量，相当于一罐气泡果酒（350毫升）或者一罐啤酒（500毫升）。由此看来，稍不留神就会喝过量。

会增加罹患生活习惯病风险的纯酒精量（单日）

20克酒精量换算标准

啤酒（5%）…500毫升罐1罐

红酒（12％）…红酒杯2杯少一点（在家饮用倒满整杯的情况则为1杯）

罐装气泡果酒（7％）…1罐

日本酒（15％）…1盅

威士忌（43％）…双份1杯

嗨棒（HighBall）…2杯（1杯按单份量计）

无论男女，每天摄入20克酒精都会增加罹患大肠癌的风险。另外，即使少量饮酒，也会增加高血压、胃癌和食道癌（男性）和出血性脑中风（女性）的发病风险。

作为健康的饮酒方式，厚生劳动省给出了“事先决定饮酒量”“饮酒前或饮酒过程中摄入食物”“饮酒间隙饮用水或碳酸水”“设定‘休肝日’（不饮酒日）”等建议。对此，爱酒人士或许会不满地说：“道理我懂，但能不能做到就是另一回事了。”

标题图片/文内图片：PIXTA

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