超过四成受访者回避“米饭类”食物

日本信息库

加班时想买点零食填肚子，走到便利店里一看，居然有那么多商品在包装上宣传“高蛋白”“低糖”“低脂”！这或许反映了全社会对营养问题的高度关注？但小编我偏要选美味多汁的肉包子！

生产海带和煮豆等加工食品的富吉高（FUJICCO）公司通过线上方式，就如何挑选食物的问题，对520名20到69岁民众实施了一次问卷调查。关于日常在意的营养成分，选择“糖质”的受访者最多，占比为34.6%，其次是“脂质”（31.7%）、“蛋白质”（31.0%）。

当被问及理由时，表示“为了维持体型”（39.8%）、“为了治疗或预防疾病”（38.7%）、“减肥”（31.7%）的受访者较多。可以看出，大家为了体型和健康，积极摄取蛋白质，自觉控制糖质、脂质的意识较强。

避免食用或有抵触的食物方面，“米饭类”（44.2%）和“油炸食品”（41.1%）占据前两位。相较于常被视为象征罪恶感的“甜点”和“拉面”，似乎在意膳食中糖质和脂质的人更多。

另一方面，对每餐糖质、蛋白质摄入量设定了标准的受访者比例均不到20%。富吉高公司相关人士表示，许多人有意无意地选择少糖高蛋白食品，这可能让他们的饮食可选范围受到限制。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。