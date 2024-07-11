伏见稻荷大社成为最受外国游客欢迎的神社

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旅游期间选择到访的景点，上镜好看是要考虑的一个重要因素。京都伏见稻荷大社的千本鸟居可谓人见人爱，唯一的美中不足，就是因为人人都想停下脚步来拍照而造成的拥堵。

近日，入境游相关综合新闻媒体“访日Lab”运营的mov公司（位于东京涩谷）以自行选定的全国362座神社为对象，通过分析网上的外文评论，发布了一份人气排行榜。调查于2024年1月2日至1月15日期间实施，从谷歌地图公布的网络评论中提取了947条外文评论。

伏见稻荷大社（京都府）以绝对优势位列人气榜榜首。朱红色鸟居密密麻麻地排列在一起而形成的“千本鸟居”，犹如一条隧道，这个极具异域风情的景点，已成为深受游客喜爱的打卡之地。江户时代以后，人们在许愿或还愿的时候会敬献鸟居，据说该神社所在的稻荷山总共拥有大约1万座鸟居。



从侧面看千本鸟居。挨肩擦背般有序地排列在一起（PIXTA）

第二名开始依次为明治神宫（东京都）、太宰府天满宫（福冈县）、难波八坂神社（大阪府）、严岛神社（广岛县）、波上宫（冲绳县）、北海道神宫（北海道）、八坂神社（京都府）、神田明神（东京都）、热田神宫（爱知县），可以看出，受欢迎的神社较为均匀地分布在日本各地。

排在第二位的明治神宫是位于国际大都市东京市中心地带的“绿肺”。便捷的交通也是其优势之一，在游览了其他地方之后，可以顺便来这里走一走。



明治神宫（PIXTA）

位列第三的太宰府天满宫供奉着菅原道真，也就是在日本人尽皆知的学问之神。这里交通便捷，从福冈机场国际航班航站楼乘坐直达巴士仅需30分钟即到，尤其受到亚洲各国游客的喜爱。



菅原道真出生和去世的日子都是“丑日（对应十二生肖中的牛——译注）”，寺内随处都能看到“御神牛”的形象（PIXTA）

从各种语言来看，英文评论中最受欢迎的是伏见稻荷大社。前十名中，东日本和西日本的著名景点比较平均。

英文

1 伏见稻荷大社（京都府） 2 明治神宫（东京都） 3 严岛神社（广岛县） 4 难波八阪神社（大阪府） 5 太宰府天满宫（福冈县） 6 八坂神社（京都府） 7 日枝神社（东京都） 8 日光东照宫（栃木县） 9 神田明神（东京都） 10 住吉大社（大阪府）

出处：mov



严岛神社 大鸟居（PIXTA）

在中文繁体字评价中最受欢迎的是冲绳波上宫。它坐落在耸立于海面的珊瑚礁断崖之上，是一座为爱许愿的著名神社。前十名中的7座神社都位于西日本地区。

中文繁体字

1 波上宫（冲绳县） 2 伏见稻荷大社（京都府） 3 难波八阪神社（大阪府） 4 明治神宫（东京都） 5 太宰府天满宫（福冈县） 6 北海道神宫（北海道） 7 春日大社（奈良县） 8 平安神宫（京都府） 8 栉田神社 博多总镇守（当地最核心的神社——译注）（福冈县） 10 热田神宫（爱知县）

出处：mov



波上宫（PIXTA）

韩文评论中位列榜首的也是伏见稻荷大社。和中文繁体字评论一样，韩文评论前十名中有7座神社都在西日本地区。

韩文

1 伏见稻荷大社（京都府） 2 太宰府天满宫（福冈县） 3 严岛神社（广岛县） 4 平安神宫（京都府） 5 明治神宫（东京都） 6 热田神宫（爱知县） 7 栉田神社 博多总镇守（福冈县） 8 和多都美神社（长崎县） 9 神田明神（东京都） 10 住吉神社（福冈县）

出处：mov



难波八阪神社。绘马殿的外形是一个张着金牙大口的巨大狮子头，非常惹人注目（PIXTA）

标题图片：伏见稻荷大社（PIXTA）

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