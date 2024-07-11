伏见稻荷大社成为最受外国游客欢迎的神社

伏见稻荷大社成为最受外国游客欢迎的神社旅游 财经
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近日，入境游相关综合新闻媒体“访日Lab”运营的mov公司（位于东京涩谷）以自行选定的全国362座神社为对象，通过分析网上的外文评论，发布了一份人气排行榜。调查于2024年1月2日至1月15日期间实施，从谷歌地图公布的网络评论中提取了947条外文评论。
伏见稻荷大社（京都府）以绝对优势位列人气榜榜首。朱红色鸟居密密麻麻地排列在一起而形成的“千本鸟居”，犹如一条隧道，这个极具异域风情的景点，已成为深受游客喜爱的打卡之地。江户时代以后，人们在许愿或还愿的时候会敬献鸟居，据说该神社所在的稻荷山总共拥有大约1万座鸟居。
第二名开始依次为明治神宫（东京都）、太宰府天满宫（福冈县）、难波八坂神社（大阪府）、严岛神社（广岛县）、波上宫（冲绳县）、北海道神宫（北海道）、八坂神社（京都府）、神田明神（东京都）、热田神宫（爱知县），可以看出，受欢迎的神社较为均匀地分布在日本各地。
排在第二位的明治神宫是位于国际大都市东京市中心地带的“绿肺”。便捷的交通也是其优势之一，在游览了其他地方之后，可以顺便来这里走一走。
位列第三的太宰府天满宫供奉着菅原道真，也就是在日本人尽皆知的学问之神。这里交通便捷，从福冈机场国际航班航站楼乘坐直达巴士仅需30分钟即到，尤其受到亚洲各国游客的喜爱。
从各种语言来看，英文评论中最受欢迎的是伏见稻荷大社。前十名中，东日本和西日本的著名景点比较平均。
英文
|1
|伏见稻荷大社（京都府）
|2
|明治神宫（东京都）
|3
|严岛神社（广岛县）
|4
|难波八阪神社（大阪府）
|5
|太宰府天满宫（福冈县）
|6
|八坂神社（京都府）
|7
|日枝神社（东京都）
|8
|日光东照宫（栃木县）
|9
|神田明神（东京都）
|10
|住吉大社（大阪府）
出处：mov
在中文繁体字评价中最受欢迎的是冲绳波上宫。它坐落在耸立于海面的珊瑚礁断崖之上，是一座为爱许愿的著名神社。前十名中的7座神社都位于西日本地区。
中文繁体字
|1
|波上宫（冲绳县）
|2
|伏见稻荷大社（京都府）
|3
|难波八阪神社（大阪府）
|4
|明治神宫（东京都）
|5
|太宰府天满宫（福冈县）
|6
|北海道神宫（北海道）
|7
|春日大社（奈良县）
|8
|平安神宫（京都府）
|8
|栉田神社 博多总镇守（当地最核心的神社——译注）（福冈县）
|10
|热田神宫（爱知县）
出处：mov
韩文评论中位列榜首的也是伏见稻荷大社。和中文繁体字评论一样，韩文评论前十名中有7座神社都在西日本地区。
韩文
|1
|伏见稻荷大社（京都府）
|2
|太宰府天满宫（福冈县）
|3
|严岛神社（广岛县）
|4
|平安神宫（京都府）
|5
|明治神宫（东京都）
|6
|热田神宫（爱知县）
|7
|栉田神社 博多总镇守（福冈县）
|8
|和多都美神社（长崎县）
|9
|神田明神（东京都）
|10
|住吉神社（福冈县）
出处：mov
标题图片：伏见稻荷大社（PIXTA）
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