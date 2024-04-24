2023年刑事案件接近疫情爆发前水平

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日本警察厅公布的2023年犯罪形势报告显示，刑事案件数量为703351件，同比增加17.0%，已连续两年上升。

日本的刑事案件报案数量自2002年创下285万件的峰值后，多年来一直呈现出减少趋势，但2022年时隔20年再次转为了增加。2023年的刑事案件数量较新冠疫情前的2019年少6%。街头犯罪（路上抢劫、抢夺、盗窃自行车、街头施暴/伤害/恐吓等）数量同比却增加了21.0%之多，警察厅分析认为，这是由于新冠病毒传染病降级为5类传染病之后，人员流动趋于活跃所致。

杀人、抢劫、纵火、未经同意的性交及猥亵、诱骗拐卖等“重大犯罪”案件为12372件，同比增加29.8%之多。其中杀人912件，抢劫1361件，较上一年略有增加。而非自愿性交（2711件）、非自愿猥亵（6096件）案件数量均较上一年增加了1000件以上。日本去年7月修订了刑法规定，将构成强奸罪的标准“强制性交”，更改为“未经同意性交”，使非自愿性交范围变得更加广泛。警察厅分析称，可以认为是由于性犯罪受害者报警和寻求帮助的环境更加健全，报案数量随之有了大幅增加。

网络攻击相关犯罪方面，网上银行相关非法汇款案件数为5528件（同比增加386.6%），损失金额约为86亿日元（同比增加465.7%），均出现大幅增长并创下历史新高。遭受损失的大部分是个人，其中40到69岁的受害者占到了六成。

警方向儿童咨询保护中心通报的疑似遭虐待儿童（18岁以下）人数同比增加6.1%至122806人，儿童受虐待案件的破获件数同比增加9.4%至2385件，均创历史新高。

警察厅2023年10月实施的问卷调查显示，认为日本治安“良好”的受访者比例为64.7%，较2021年调查减少了11.2个百分点。

标题图片：侦查人员针对JR山手线电车内持刀伤人案件展开现场调查，2024年1月4日凌晨，东京都千代田区（时事社）

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