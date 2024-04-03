日经平均指数时隔34年零两个月再创历史新高

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纽约道琼斯工业平均指数2月22日盘中一度创出39069.11点的历史最高点位，较上一个交易日大涨456.87点，收盘首次站上39000点大关。顺便提一句，1989年道琼斯工业指数大约为2700点，相当于34年间上涨了13倍。日经平均指数经过34年零两个月的漫长岁月，终于回升至1989年的水平。

美国芯片巨头英伟达2月21日公布的2023财年第四季度（2023年11月至2024年1月）财报显示，销售额和净利润均创单季度历史新高。2月22日，由于投资者预期芯片需求将保持坚挺，日美欧股票市场上IT相关公司受到追捧，股价纷纷创出历史新高。

东京股市日经平均指数22日收盘上涨836.52点至39098.68点，首次站上39000点大关。日经指数在1989年12月29日年终收官交易日创下38915.87点的历史前高，时隔34年零两个月后再创新高。

泡沫经济破灭后，日本经济进入了被称作为“失去的30年”的漫长低迷期。到1997、1998年时，山一证券、日本长期信用银行、日本债券信用银行等金融机构相继破产，2000年以后通缩问题愈发严重。受到雷曼危机引发的全球金融危机影响，日经平均指数在2009年3月跌至泡沫经济破灭后的最低点位7054.98点。

2013年，时任日本银行行长的黑田东彦提出“超级量化宽松”政策，大量买入国债和上市投资信托（ETF），促使股指在2015年4月时隔15年再次站上20000点大关。2020年席卷全球的新冠疫情迫使各国政府采取大规模经济刺激措施，大量资金通过货币宽松政策和积极财政政策流入市场，也起到了推波助澜的效果。在全球股市全线走高的大环境中，日本股市起涨较晚，加上日元持续贬值，进一步凸显出日本股票的廉价感，海外投资者的资金不断流入，最终在时隔34年零两个月后再创历史新高。

但在同一时期，全球股票市场实现了长足发展，东京市场的存在感有所下降。2月22日，美国纽约股市道琼斯工业平均指数创出39000点的历史新高，较1989年的2700点左右上涨了大约13倍。中国上海证券交易所上证综合指数较1990年12月的基期值（100点）上涨了大约29倍。1989年时，日本的名义国内生产总值（GDP）在全球排名第二，仅次于美国，后来相继被中国和德国超越，2023年已经跌至全球第四位。在少子老龄化、人口减少、巨额政府债务等问题堆积如山的背景下，“失去的30年”这段黯淡岁月的前方，将会是一条怎样的道路呢？

标题图片：路透社

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