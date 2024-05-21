何为“政治伦理审查会”？

日本信息库

围绕自民党派阀“黑金”事件，政治伦理审查会（审查会）的动向备受关注。众议院和参议院分别都设有这个机构，而它到底是做什么的地方呢？

日本众参两院都设有政治伦理审查会，审查会成员从朝野各党国会议员中选出，众议院的审查会有25名成员，参议院有15名成员。众议院过去召开过9次审查会，共有8名议员接受了审查。参议院则于今年2月27日首次召开了审查会。

按照众议院事务局的解释，召开审查会是出于树立政治伦理的目的，针对“议员是否存在违反《行为规范》及其他法令规定的行为，是否存在政治道义上的责任问题”展开审查。审查过程中一旦确认存在责任问题，将劝诫相关议员在一定时间内出席众议院议会，但没有劝诫议员辞职的规定。无论侦查机关是否立案，都有可能成为审查对象。

审查会的召开，既可由被曝出涉嫌参与某些事件或牵涉某些问题的议员本人提出申请，也可由审查会委员表决后做出决定。国会传唤证人时，如无正当理由而拒绝出席或作伪证，都将被问罪，但是否出席政治伦理审查会则不是强制性的义务，也不会被追究伪证罪责。在众议院过去召开审查会的事例中，2009年被追究政治资金收支报告献金（政治捐款——译注）登记作假问题的民主党（当时）党首鸠山由纪夫就曾拒绝出席。历史上的几次审查会基本上均由议员申请召开，由审查会委员表决召开的只有鸠山这一次。

审查会原则上采用闭门会议形式，但如果作为当事人的议员同意，其他国会议员和媒体记者可以旁听。历史上唯一一次采取全面非公开形式的，是原自民党干事长加藤纮一涉及收受钢筋加工企业灰色献金问题的审查会。



日本前首相桥本龙太郎，1998年4月9日（时事社）

2004年自民党旧桥本派接受日本齿科医师联盟1亿日元灰色献金事件中，前首相桥本龙太郎曾出席审查会，而在野党方面原本的要求是以证人身份传唤。也有这种试图通过召开审查会来平息舆论的情况。

前首相田中角荣在洛克希德案一审中被判有罪，有鉴于此，日本1985年在众参两院设置了政治伦理审查会。

历史上召开的众议院政治伦理审查会

1996年9月25日＜非公开＞ 加藤纮一（自民党） 被指收受灰色献金

1998年6月5日＜仅允许议员旁听＞ 山崎拓（自民党） 被指非法收受资金支持

2001年2月26日＜仅允许议员旁听＞ 额贺福志郎（自民党） 被指非法接受资金资助

2002年7月24日＜公开＞ 田中真纪子（无党派） 被指挪用公设秘书工资

2003年5月21日＜公开＞ 松浪健四郎（保守新党） 被指与暴力团体有勾连

2004年5月31日＜公开＞ 原田义昭（自民党） 被指海外留学经历作假

2004年11月30日＜仅允许议员旁听＞ 桥本龙太郎（自民党） 灰色献金事件

2006年2月23日＜公开＞ 伊藤公介（自民党） 被指牵涉抗震强度造假事件

2009年7月17日＜公开＞ 鸠山由纪夫（民主党） 献金登记作假问题



※省略敬称

出处：众议院等

标题图片：立宪民主党的寺田学（左上）和共产党的壳田惠二（右端）两位在野党干事就要求召开众议院政治伦理审查会进行磋商，2月27日，国会内（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。