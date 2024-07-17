拉面和饺子的消费量哪里最多？

日本信息库

对日本人而言，拉面和饺子是一对黄金组合，总想搭配着吃。每年围绕开支金额的头把交椅，各地常常“打得不可开交”。

总务省近日公布了2023年家庭开支调查结果。在各个都道府县政府所在地和政令指定都市中，山形市平均每户家庭（2人以上）全年拉面支出金额（17593日元）位居全国第一，滨松市的饺子支出金额（4041日元）位居全国第一。山形市已连续两年夺魁，上一年排在第三位的滨松市,则在时隔三年后再次回归榜首。

拉面项目的调查对象是在餐饮店吃“中华荞麦面”（拉面、炒面等）的支出金额。排在第二和第三位的分别是新潟市（15224日元）和仙台市（13074日元）。山形市2013年以后曾连续8年位居榜首，2021年一度让位于新潟市，2022年又重回榜首。此次调查中，富山市的排名从上一年的11位跃升到了第5位，该市以“富山Black（黑）”而闻名，其特点是用黑酱油和黑胡椒烹制的黑色汤头。

山形市相关部门表示，2023年17593日元的拉面支出金额是有记录的2000年以来的历史最高值。据分析，主要原因在于该市是夏天深受人们喜爱的“凉拉面”的发祥地，虽然2023年遭遇酷暑，但拉面消费依然没有下滑。跌下榜首之后，市内拉面店主们发起成立了“打造‘拉面圣地山形市’协议会”，并将2月8日定为“山形市拉面日”，一直在通过种种努力拉动消费。



滨松饺子（图片：滨松滨名湖旅游办公室）

饺子项目的调查对象是在超市等场所买回家的生饺子和煎饺子的支出金额。截至2022年曾连续两次夺魁的宫崎市（3498日元）此次屈居第二，宇都宫市排在第三。过去多年一直是滨松市和宇都宫市争夺榜首之位，而宫崎市在2021年首次拔得头筹，近年来呈三强相争之势。

把整齐地摆放成圆圈状的饺子煎熟，中间盛放豆芽，这是滨松饺子典型的摆盘方式。按照滨松市政府的说法，馅料中加入了卷心菜或大白菜等许多蔬菜，口感清淡，多吃也不会发腻。该市市长中野祐介对排名发表评论称，“今后将继续大力发展饺子文化，借此激发地方活力”。

标题图片：山形市某餐饮店制作的拉面（共同社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。