超过半数未婚男女“不想要孩子”

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乐敦制药（ROHTO）实施的调查显示，18到29岁的未婚男性受访者中，59%表示“不想要孩子”。虽然日本政府长期以来一直将少子化对策作为一项重要课题，但似乎完全没有打动适龄对象人群？

乐敦制药公司发布的2023年度版《备孕白皮书》显示，400名18到29岁的未婚男女受访者中，表示“将来不想要孩子”的比例达到了55.2%，首次超过半数。

从性别来看，近六成男性受访者表示不想要孩子，占比高于女性。

不过，回答不想要孩子的女性受访者中，25.5%表示“希望保留受孕的可能性”，其中20%表示对冷冻卵子有兴趣。

另一方面，实际经过“备孕”后怀上了孩子的500名（生育时年龄18到44岁）女性受访者中，68.8%表示“怀孕成功难度比开始备孕前预想的更大”，58.4%表示“当时应该更早开始备孕”。在这两个项目上，可以看到生育时年龄越大的受访者选择这两项的比例越高这种倾向。

标题图片：PIXTA

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