静冈县，理想移居地之首选

日本信息库

在整个社会越来越重视工作生活平衡的背景下，许多人开始审视自己过往的生活方式。“在哪里居住，在哪里工作？”这个问题的答案并不容易找到。未来的人生，你想在哪里生活呢？

与全国大约580个地方政府合作，提供移居相关信息服务的NPO法人故乡回归支援中心（东京），近日发布了2023年理想移居地排行榜。在到访过该中心业务窗口的咨询者中，静冈县人气度最高，已连续4年位居榜首。群马县从上一年的第9位一跃升至第2位。

该中心表示，静冈县因为前往东京的交通和生活方便而赢得口碑，深受各年龄段人群的喜爱。群马县则因地震少，与东京相比生活费和教育费低而让人产生好感，前来咨询移居事宜的育儿人群增长明显。另外，由于该县位于东京100公里交通圈内，因此也深受远程办公族的青睐。

新冠疫情以来，有意移居的民众一直钟情于东京都市圈周边各县。而另一方面，北海道从上一年的第12位升至第7位，反映出原本主要集中在关东附近各县的远程办公移居人士的视线范围有所扩大。

2023年 理想移居地排行榜

排名 咨询窗口 推介会参加者 1 静冈县 群马县 2 群马县 爱媛县 3 栃木县 和歌山县 4 长野县 新潟县 5 宫城县 长野县 6 福冈县 高知县 7 北海道 广岛县 8 山梨县 福岛县 9 山口县 北海道 10 广岛县 静冈县

出处：NPO法人故乡回归支援中心

而在推介会参加者中最受青睐的则是群马县，排名从上一年的第14位首次跃居到第1位。这得益于有关方面策划举办的推介会，参加者可以商量咨询有关自己动手改建古民居的专业知识和经验，以及移居相关费用等问题。和歌山县从上一年的第8位大幅上升至第3位。针对一直在收集住房和工作等具体信息的人群，举办推介会的做法产生了积极效果。

据悉，2023年移居咨询业务量（面谈、电话、邮件、参观、参加推介会）达到创新高的59276件，较2022年增加了13.3%，3年连续创新高。43.6%的咨询者都是东京居民。

本调查实施于2023年1月4日至12月27日期间，对象为该中心新增咨询者，获得17056人的回答。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。