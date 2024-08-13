2023年日本全国特殊诈骗案损失金额达440亿日元

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日本警察厅发布的数据显示，2023年日本全国“特殊诈骗”案造成的损失金额达440多亿日元，已连续两年增加。要求支付并未利用过的服务费用，引发对方恐慌进而骗取钱财的“虚假收费诈骗”案造成的损失出现了激增。

日本警察厅近日公布的2023年特殊诈骗相关统计数据（暂定值）显示，全国受害人损失金额同比增加70.4亿日元（19.0%）至441.2亿日元。报告案件数同比增加1463件（8.3%）至19033件。

日均损失金额同比增加1929万日元至1.2089亿日元，平均每件既遂案件的损失金额同比增加19.3万日元至237.9万日元。

老年人（65岁以上）受害报告件数为14878件，占到除法人受害外的报告案件总数的78.3%。

警察查获案件数为7219件（同比增加579件），查获人数为2499人（同比增加41人）。被查获人员中，446人不满20岁，其中大约七成是负责收取现金等财物的“收钱马仔”。在被查获的全部“收钱马仔”（1594人）中，不满20岁的少年（319人）占到了两成。

2023年，菲律宾、柬埔寨、泰国和越南四国相关部门查获特殊诈骗团伙海外基地，将嫌疑人遣送回日本的案件数量为12件，共69人。

所谓特殊诈骗，是通过给受害人打电话等方式，在不见面的情况下取得对方信任，让其给指定存款账户汇款，骗取现金等财物的犯罪行为的总称。警察厅表示，包括黑帮和准黑帮在内的犯罪团伙，通过分工、匿名等方式在有组织地实施此类犯罪。

从各类诈骗手法的情况来看，2023年巧妙伪装要求支付并未用过的服务费用来骗取受害者钱财的“虚假收费诈骗”报告件数最多，超过5000件，占到总数的27.0%。造成的损失金额同比增加35.7%至138.1亿日元。警察厅数据显示，在这类案件中，使用浏览网页时的“弹窗”作为最初诱饵欺骗受害者的案例占比达到了43.8%。

在谎称返还医疗费或保险费来骗取钱款的“退费诈骗”、冒充家属的“是我是我诈骗”等类型的犯罪中，受害者以老年女性居多，其中大部分都是从接到罪犯的电话后陷入圈套的。

标题图片：PIXTA

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