日本哪些大米是“特A”级？

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日本大米享誉世界。各个稻米产区不断开发新品牌，每年的口碑排行榜上总是几家欢喜几家愁。你想尝一尝哪个品牌的大米呢？

日本谷物检定协会（东京）近日发布了评判大米美味程度的“食味排行榜”（2023年产大米）。144个参评品牌中，43个（约30%）品牌被评为了最高等级的“特A”级。较上一年增加了3个品牌。

2023年产大米 上一次A级此次升为特A级的品牌

产地 品牌 秋田 县南 秋田小町 栃木 县北 越光 长野 北信 越光 长野 东信 越光 滋贺 水镜 兵库 县北 越光 兵库 县南 绢娘 岛根 艳姬 佐贺 梦滴 熊本 县北 森林小熊 大分 丰肥 日之光 鹿儿岛 县北 秋穗波

出处：日本谷物检定协会

有12个品牌从上一年的A级升为特A级。反过来也有12个品牌从特A级降为A级。2023年受酷暑影响，各个稻米产地几家欢喜几家愁。西日本地区的产地方面，滋贺的“水镜”、兵库县南的“绢娘”、岛根的“艳姬”等耐高温品种纷纷升级，而作为稻米主产地的东北和北陆地区，许多品种出现了米粒颜色发白发浊、开裂等品质不良现象。福岛、茨城、新潟等地的越光大米从特A级降为A级的情况较为突出。

日本谷物检定协会相关人士表示，“主要原因在于西日本地区的产地一直在推进播种耐高温品种，以减少酷暑天气对稻米产生的不利影响。大米质量目前可以说呈现出西高东低的局面”。

食味排行榜共设100位评审员，从外观、香气、味道、黏度、硬度、综合评价六个方面对事先隐去品牌的各种大米进行评审。评审时，用多个产地的越光大米混合而成的“标准米”和参评大米进行比较，划分出“特A”等5个等级。此项活动始于1971年产大米，本次已是第53次举办。

北海道的“七星”和佐贺的“佐贺日和”已连续14年被评为特A级。新潟鱼沼的越光大米在1989年至2016年期间连续28年被评为特A级，保持着连续被评为特A级的最长记录。

标题图片：在日本大米促销活动中试吃饭团的参观者，2023年12月9日，澳大利亚悉尼（时事社）

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