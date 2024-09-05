日本哪些大米是“特A”级？饮食 生活
日本大米享誉世界。各个稻米产区不断开发新品牌，每年的口碑排行榜上总是几家欢喜几家愁。你想尝一尝哪个品牌的大米呢？
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日本谷物检定协会（东京）近日发布了评判大米美味程度的“食味排行榜”（2023年产大米）。144个参评品牌中，43个（约30%）品牌被评为了最高等级的“特A”级。较上一年增加了3个品牌。
2023年产大米 上一次A级此次升为特A级的品牌
|产地
|品牌
|秋田 县南
|秋田小町
|栃木 县北
|越光
|长野 北信
|越光
|长野 东信
|越光
|滋贺
|水镜
|兵库 县北
|越光
|兵库 县南
|绢娘
|岛根
|艳姬
|佐贺
|梦滴
|熊本 县北
|森林小熊
|大分 丰肥
|日之光
|鹿儿岛 县北
|秋穗波
出处：日本谷物检定协会
有12个品牌从上一年的A级升为特A级。反过来也有12个品牌从特A级降为A级。2023年受酷暑影响，各个稻米产地几家欢喜几家愁。西日本地区的产地方面，滋贺的“水镜”、兵库县南的“绢娘”、岛根的“艳姬”等耐高温品种纷纷升级，而作为稻米主产地的东北和北陆地区，许多品种出现了米粒颜色发白发浊、开裂等品质不良现象。福岛、茨城、新潟等地的越光大米从特A级降为A级的情况较为突出。
日本谷物检定协会相关人士表示，“主要原因在于西日本地区的产地一直在推进播种耐高温品种，以减少酷暑天气对稻米产生的不利影响。大米质量目前可以说呈现出西高东低的局面”。
食味排行榜共设100位评审员，从外观、香气、味道、黏度、硬度、综合评价六个方面对事先隐去品牌的各种大米进行评审。评审时，用多个产地的越光大米混合而成的“标准米”和参评大米进行比较，划分出“特A”等5个等级。此项活动始于1971年产大米，本次已是第53次举办。
北海道的“七星”和佐贺的“佐贺日和”已连续14年被评为特A级。新潟鱼沼的越光大米在1989年至2016年期间连续28年被评为特A级，保持着连续被评为特A级的最长记录。
标题图片：在日本大米促销活动中试吃饭团的参观者，2023年12月9日，澳大利亚悉尼（时事社）
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