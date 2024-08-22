受灾时最怕“停水”，但平时的储备水量远远不够

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无论在日本任何地方生活，都免不了会担心遭遇地震或暴雨等自然灾害。从现实情况来看，许多日本人的应急储备并不充足。水是维持生命的必需品，据说成年人每人每天需要3升水，最少必须储备3天的水量。大家平时都切实准备了吗？

提供天然水配送服务的Premium Water公司（东京都涩谷区）针对其会员实施了一次防灾意识调查。针对“受灾时担心的问题”，选择“停水”（82.2%）和“停电”（80.2%）的受访者比例高居前两位。

62.7%的受访者在家中储备了防灾应急物资。其中排在前三位的，依次是“应急灯、电筒”（91.7%）、“应急食品、储备用食品”（79.2%）、“饮用水”（78.0%）。

关于应急物资中“最重要的东西”，选择“饮用水”（73.1%）的受访者最多，占比远高于其他物资。

关于饮用和烹饪所需的水量，日本中央和地方政府建议“成年人每人每天3升，最少储备3天，最好储备一周水量”。

然而，仅有24.6%的受访者表示储备了政府建议的最低值9升以上，近半数（46.7%）受访者的储备水量甚至不够相当于一天用量的3升。

标题图片：PIXTA

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