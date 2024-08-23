深受喜爱95年，逐渐消失的瓶装牛奶

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泡完澡后，来一瓶冰凉的牛奶，舒缓燥热的身体——。在日本公共浴池常见的这一光景，如今在多家乳制品企业纷纷停止销售瓶装牛奶的背景下，或许也将淡出视线？森永乳业（东京）于2024年3月末停止销售瓶装牛奶等全部共7款送货上门用的瓶装商品。部分商品容器改以塑料瓶或纸质包装销售。该公司1929年开始销售瓶装牛奶，95年来一直深受消费者的喜爱。

森永乳业（东京）于2024年3月末停止销售瓶装牛奶等全部共7款送货上门用的瓶装商品。部分商品容器改以塑料瓶或纸质包装销售。该公司1929年开始销售瓶装牛奶，95年来一直深受消费者的喜爱。

更换包装的对象产品包括“森永牛奶”和“森永咖啡”等，部分商品还一直在自动售货机和公共浴池销售。“森永Cardas”将改用带盖塑料瓶作为容器，以“森永Cardas Milk”的新形象投入市场。据说保鲜期将由过去的12天延长至18天。森永公司解释称，这是综合考虑了顾客需求的变化，以及运输效率和退还玻璃瓶的不便等因素后做出的决定。

多家乳制品企业都相继停售了瓶装产品。比如，明治公司（东京）2019年4月停销了清凉饮料“明治Fruit”的瓶装版本，麒麟控股公司旗下的小岩井乳业公司（东京）2021年3月末停销了牛奶和牛奶咖啡等全部8款瓶装产品。农林水产省的统计资料显示，瓶装牛奶生产量逐年减少，2022年仅占各类包装容器牛奶产量的2.6%。

小岩井乳业宣传部门负责人回顾说，停售瓶装产品后，社交媒体上一片唏嘘，觉得“又少了一种昭和的文化”，有很多顾客都对瓶装牛奶抱有怀旧之情。

标题图片：左起分别为森永乳业停销的瓶装“森永牛奶”和“森永咖啡”（森永乳业）

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