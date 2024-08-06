婚姻介绍所倒闭数量创新高

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提供婚恋对象介绍服务的婚姻介绍所倒闭数量创出历史新高。通过线上方式寻找婚恋对象的“交友（相亲）软件”的普及，对此产生了较大影响。

调查机构帝国数据库公司发布的数据显示，2023年有11家介绍婚恋对象的婚姻介绍所倒闭，创历史新高。另有11家停业或解散，也创下了历史新高。

明治安田生命保险公司2023年10月实施的网上调查显示，调查前的1年内结婚的夫妇中，每4人就有1人（25%）使用过“交友软件”。关于使用软件的动机（多选），选择“因为可以比较容易地结识异性”和“因为职场没有机会结识合适的对象”的受访者比例各占46.7%，可以看出其简单便利的优点促进了利用率的提高。

尽管婚姻介绍所一直在积极开展线上面谈和婚恋派对等面对面的线下活动，力图夺回用户，但宣传活动的广告费用又成为了负担。此外，围绕入会费和注册费等项目也容易发生价格竞争。帝国数据库公司分析认为，婚介所接连倒闭，主要是因为介绍结婚对象的目标相同，难以实现各种服务与其他公司之间的差异化”。

不过，随着软件用户的激增，关于自我介绍的照片纠纷和错配问题多发。据说婚介所为身份有保证的会员结缘牵线的业务模式正受到重新关注，帝国数据库公司相关人士表示，针对从软件客户群中分流出来的结婚意愿较高的用户，如何为他们提供符合其需求的‘邂逅机遇’，将左右婚介所业务的未来”。

标题图片：PIXTA

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