大约六成单亲家庭年收入不到200万日元

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一家开展食物银行业务的非营利组织实施的调查显示，原本就生活拮据、省吃俭用的单亲家庭，因受到物价上涨影响，生活愈发艰难。

获得认证的非营利组织（NPO法人）Good Neighbors Japan，针对利用该组织的食物银行服务项目“Good Gohan（吃好饭）”的单亲家庭，实施了一项有关收入的问卷调查（2月2日至18日），收到了2391人的回答。

从受访者（单亲家庭子女的家长）仅靠自己工作所获的2023年全年实得收入来看，25.1%在“1日元以上100万日元以下”，43.4%在“100万日元以上200万日元以下”，200万日元以下的家庭占了近七成。半数以上的受访者是非正式员工，由于家务、育儿、家人的护理、自身健康问题等各种因素，他们当中很多人无法确保自己希望的工作时间。

即使是包含各种社会补贴以及同住家人收入在内的家庭年收入，也有近六成（58%）受访者“不到200万日元”。

关于2023年工作单位的涨薪情况，表示“自己的工资没有变化”的受访者比例超过了75%，意味着在物价上涨的背景下，他们因收入没有增加而不得不忍受更加艰难的生活。

半数以上受访者的家庭日常生活为此而受到影响，他们或是减少使用空调、或是缩减餐费等，并且还有不少家庭不得不放弃了孩子的升学或课外学习等。

标题图片：PIXTA

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