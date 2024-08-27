许多日本人的两难窘境：想辞职，但经济情况让人举步不前

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“够够的了，我要炒了这破公司！”——恐怕谁都在心里这么想过吧。然而，实际迈出离职这一步的人却意外地少。之所以踟蹰不前，主要还是对经济收入的担忧。

聚焦劳动问题的法律咨询网站“劳动问题律师导航”实施的调查显示，针对“是否想过要辞职”这个问题，64.6%的受访者表示“想过”，35.4%表示“没想过”。

调查于2024年2月实施，对象为2510名18到49岁的社会人。

关于“想辞职的理由”，选择“工资低”的受访者最多（801人），其次是“职场人际关系”（543人）和“没有价值”（441人）。

除了“工资低”外，还有299人表示“得不到认可（工资不涨）”，260人表示“无偿加班（没有加班费）”，金钱方面的待遇已成为导致人们想辞职的突出理由。

同时，414人表示“工作量太大”，189人表示“不能休假”，可以看出打工人还饱受紧张工作节奏的困扰。

不过，当被问及“是否把离职落实到了行动上”时，只有28.4%的受访者给出了肯定答案。

关于没有落实或者不能落实到行动上的理由，选择“经济上的担忧”的受访者最多（615人），其次是“担心能否找到新工作”（334人）。选择这两项的受访者比例占到回答者总数（2378人）的39.9%，反映出对维持生计的担忧是没有选择辞职的主要理由。

标题图片：PIXTA

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