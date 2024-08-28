撰写论文或报告时，有半数受访大学生用过生成式AI

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如今，利用美国OpenAI公司开发的“ChatGPT”等生成式人工智能（AI）的日本大学生也越来越多了。在撰写论文和报告方面，生成式AI的利用率日益提高，但与此同时，大学方面也出现了限制使用的动向。

全国大学生活协同工会联合会（东京）实施的学生生活情况调查显示，差不多每两个大学生中就有一人用过“ChatGPT”等生成式AI，整体上日常性使用的受访学生占三成。

调查显示，包括“在日常性使用”（28.9%）和“以前用过，但现在没用”（17.8%）的情况在内，表示用过ChatGPT等工具的学生比例合计达到46.7%。另有28.2%的受访者表示“以前没用过，但今后想尝试”，意味着今后使用人群可能会进一步扩大。

关于使用生成式AI的目的（多选），受访学生选择较多的是“为撰写论文或报告提供参考”（22.1%）“用于翻译或外语写作”（12.1%）和“当作咨询或闲聊对象”（11.%）。

调查于2023年10月至11月期间通过线上方式实施，对象为全国31所国立、公立和私立大学的本科生，收到9873人的回答。本次是全国大学生活协同工会联合会实施的第59次调查，设置关于生成式AI使用情况的提问尚属首次。

2023年7月，对于将AI生成内容直接作为小论文提交的行为，文部科学省认为“无助于学生本人深化学习”“即使并非故意，也可能构成剽窃”，为此要求各所大学制定使用AI的相关规则。

2023年5月，东京大学以学校理事、副校长太田邦史之名表态，称“学生在提交作业课题时，不可直接使用生成式AI工具生成的文章”。上智大学也在2023年3月面向全校师生宣布了原则方针，称“不允许使用生成式AI。一旦查实使用行为，将采取严厉措施。但如果得到教员许可，则允许在其指定范围内使用”。

标题图片：“ChatGPT”和美国OpenAI公司的logo（路透社）

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