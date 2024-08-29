2023年邮轮靠港次数回升至峰值的60%

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新冠疫情期间，邮轮旅游业遭受了毁灭性的打击。2023年3月正式复航之后，行业人士都在期待市场需求的V型反转。

国土交通省发布的数据显示，2023年日本各港口接待邮轮停靠次数同比增长150%至1854次，已恢复至2018年历史峰值（2930次）的63%。访日邮轮游客人数为35.6万人，仅为历史峰值（2017年252.9万人）的14%。

总共1854次靠港中，外国邮轮停靠1264次，日本邮轮停靠590次。停靠次数最多的港口是横滨（171次），其次是长崎（96次），并列第三是Bella Vista Marina（广岛县尾道市）和神户（均为91次）。

2015年至2017年，在中国邮轮市场需求增长的背景下，乘坐邮轮赴日旅游的游客人数急剧增长。尤其是九州和冲绳各地，迎来许多中国邮轮停靠。但受到新冠疫情的影响，日本于2020年3月宣布暂停国际邮轮靠港。2023年成为“邮轮复航元年”。

今年3月，往返日本港口的邮轮中吨位最大的豪华邮轮“MSC荣耀号”（马耳他籍，全长约315米，额定载客5655人）驶入东京港，著名邮轮“伊丽莎白女王号”也将于今年首次实施东京往返的旅游项目，可以说不乏令人振奋的消息。

作为振兴邮轮业务的2025年目标，日本政府提出了“访日邮轮游客250万人”“外国邮轮靠港超2000次”“外国邮轮停靠100个港口”等数字指标。

标题图片：PIXTA

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