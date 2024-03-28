3月28日，日本的“三叶”之日

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3月28日，在日本被定为“三叶（鸭儿芹）”之日，这是因为在日语发音中，它和3、2、8读音相近之故。而之所以名称“三叶”，是因为它的一根茎上长有三片叶子。每到年末，家家户户都会采购三叶菜用于正月的杂烩年糕中，而它本来的上市季节是现在到初夏这段时间。三叶实际上是一种宣告春天到来的蔬菜。

三叶拥有西芹等芹菜科植物特有的清新香气以及脆爽水嫩的口感，深受人们喜爱。常见的大体上有三种，收获期各不相同。

根三叶……露天栽培，根部覆土，所以茎部白而粗大。春季上市，带根收获。具有叶片大、香气浓的特点。

线三叶……无土水培，以根部连带海绵的状态销售。一整年都可以买到，是最为常见的三叶菜。包括茎部在内，整体泛绿色。

切三叶……温室栽培，茎部白而柔软，切掉根部后打包销售。因色泽和品质优良而受到消费者喜爱，年末年初售价较高。

三叶原本是生长于日本平原及山地的草本植物，包括独活（土当归）、蕗（蜂斗菜）、茗荷（蘘荷）等在内，这种原产于日本的蔬菜只有20种左右。尽管三叶是宝贵的传统蔬菜，但出货量却呈现出减少的倾向。

早春上市的根三叶，栽培起来最费工夫。收获的时候水还比较凉，清洗根部冲刷泥土很是辛苦。尽管面临生产农户减少和老龄化等全国性的共通课题，但作为消费者，无论当季还是非当季都想吃到美味的三叶菜，同时也希望保护好这种宝贵的日本原产蔬菜。

标题图片：PIXTA

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