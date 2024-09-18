2023年日本游乐园和主题公园营业收入创新高

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每到学校放假，各大主题公园都会被兴高采烈的孩子们挤得水泄不通。经过新冠疫情造成的萧条期后，主题公园和游乐园的入场人数和营业收入双双呈现出爆炸式的回升。现今是不是有越来越多的家长被孩子死缠硬磨地央求“大家都去了，你们也带我去啊！”？

经济产业省公布的特定服务产业动态统计调查结果显示，游乐园和主题公园业已经恢复了往日的活力。

受新冠疫情影响，此前一直维持在8000万人左右的全年合计入场人数，在2020年和2021年减少到了3000万人水平。但在人们普遍开始接受“与新冠共存”的2022年，这一数字恢复到了近6000万人。新冠病毒传染病在《传染病法》中的等级被下调为5类传染病，进入“后疫情时代”的2023年，又进一步恢复到了7200万人。

全年营业收入也呈现出类似的变化。营业收入指的是门票收入、设施使用费、餐厅和商店销售收入的合计金额。疫情前的上升趋势在2020年急转直下，营业收入降至2600亿日元左右，而2021到2022年期间又实现了快速增长。2023年升至8400亿日元，创出历史新高。

值得关注的是，营业收入较疫情前出现了显著增长。可以理解为游客人均消费金额在提高。2022年的营业收入同比增长率高达96%左右，近乎翻倍。2023年也大幅增长了41%左右。

一些在疫情期间苦苦挣扎的游玩设施调高了门票价格，但游客们也普遍没有太过介意，似乎都觉得“好不容易来一趟，该花就花吧”。毫不吝惜的消费举动或许是此前长期受到压抑的需求反弹。随着入境游需求的回升，2024年的营业收入能否实现进一步增长，让我们拭目以待。

标题图片：东京迪士尼开业40周年花车巡游（时事社）

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