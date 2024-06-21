多项新政从4月开始实施

日本信息库

日本从每年4月开始新的一个年度。本想怀揣着畅快的心情迈出新的步伐，但想到日常生活中一项又一项负担的增加，就再也高兴不起来了。

新冠治疗费用变为患者个人负担

3月末，日本全面取消新冠病毒传染病公费治疗政策，改为患者个人负担治疗费用。如果使用塩野义制药的新冠病毒口服药“Xocova”，按照个人负担30%的比例计算，单次治疗（5日量）需要支付超过15000日元。

65岁以上老年人改为每年定期接种一次疫苗，自费金额最多至7000日元。65岁以下人群改为自愿接种疫苗，原则上全额自费。

75岁以上老年人医疗保险费上调

75岁以上老年人中，每年养老金收入高于211万日元的大约540万人医疗保险费被上调。每人平均多缴纳4100日元。

护理保险费上调

关于65岁以上老年人的护理保险费，全年合计收入超过420万日元的高收入人群的保费被上调。此举的目的在于要求经济实力较强的人群承担相应负担，遏制低收入群体保费上涨。

超过2800款食品涨价

帝国数据库公司针对195家大型食品公司实施的调价动向调查显示，4月有2806款饮料和食品涨价。其中2077款产品是火腿、腊肠等畜肉制品和冷冻食品等“加工食品”。

快递运送费涨价

大和运输公司平均上调了2%的大型包裹和冷链包裹等快递的运送费用。佐川急便公司的基础运送费平均上调7%左右。此举是为了应对燃料价格等成本上升，以及司机可能出现严重不足所导致的“物流2024年问题”，以期改善从业人员和运送服务承办商的待遇。

涨薪

日本工会总联合会3月21日的统计显示，劳资谈判已经结束的企业的平均涨薪率为5.25%。

限制卡车司机等长时间劳动

依据修订版《劳动基准法》，卡车等车辆司机、建筑工人、医师开始适用加班时间上限规定。汽车驾驶业务全年上限960小时，建筑业上限720小时。如果出于维持地区医疗体系等原因，医师的全年加班时间上限最多可放宽至1860小时。这项规定可能会导致行业一线人手紧张，甚至难以维持正常服务。

城市区域解禁共享出行

东京、神奈川、爱知、京都的部分地区，非营运司机使用私家车搭载乘客的“共享出行”服务解禁。共享用车将由出租车公司管理运行，车费也和出租车水平相当。此举的目的在于缓解城市区域和旅游景点等地出租车不足的问题。以札幌、仙台、埼玉、千叶、大阪、神户、广岛、福冈的城区为中心的8个地区从5月以后也解禁了此项服务。

调整嫡出推定规定，再婚后生育视为现任丈夫之子

针对《民法》中规定离婚后300天以内生育的孩子为“前任丈夫之子”的嫡出推定条款设置例外情况，把女性再婚后生育的孩子推定为“现任丈夫之子”。此前，女性为了避免孩子被定义为前夫之子而不提交出生报告，进而导致出现无户籍儿童的情况一直被视为一个社会问题。同时废除了女性离婚后100天内不能再婚的规定。

宫内厅开设官方instagram

宫内厅开设instagram（照片墙）官方账号，用以发布以德仁天皇和皇后相关活动为主的照片。

标题图片：PIXTA

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