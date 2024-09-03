“派遣”员工续约的关键——“工作合适”“人际关系良好”

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派遣员工愿意续约的工作单位得是“工作内容适合”“人际关系良好”的地方。不仅是派遣员工，无固定雇佣期限的员工和零工也“愿意在舒心且充实的工作单位长期工作”。

希望在工作的同时满足有时间照顾孩子，或者学习充电考取职业资格等条件的人，常常会选择“派遣”这种工作方式。运营派遣信息网站的en Japan公司1月针对网站用户实施的调查（3776人回答）显示，关于愿意持续更新合同的工作（单位），选择“工作内容适合”的受访者最多，比例高达85%，其次是“人际关系良好”（75%）、“工作符合自身愿望”（59%）、“时薪高”（56%）。

一位40多岁的女性受访者表示，找到有意义、有乐趣的工作，则倾向于长期干下去；一位20多岁的男性受访者表示，就算时薪不错，但如果上司或同事不好相处，绝对不会长期待下去。

目前以“派遣”形式工作的受访者，劳动合同的更新周期，超过半数（56%）是“每三个月一次”，其次是“每个月一次”和“每半年一次”，占比均为11%。换言之，合计几乎80%的人合同更新周期在一年以下。

当被问及是否有兴趣与派遣公司签订无固定期限劳动合同时，表示“感兴趣”的受访者比例高达79%，远超“不感兴趣”的比例（21%）。考虑到目前大多数人合同更新周期在一年以下的情况，可以认为，许多人都比较担心下一份派遣工作衔接不上，导致收入不稳定。

整体上有42%的受访者“拒绝过更新合同”，理由主要是“职场人际关系”（33%）、“工作内容不适合”（24%）、“事前告知的工作内容与实际情况不符”（22%）。由此看来，无论续约还是辞职，工作内容和人际关系都是关键因素。

标题图片：PIXTA

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