日本小学生从一年级开始戴眼镜的情况突出

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旗下拥有多家眼镜店的Aijapan公司（埼玉市）于2024年3月实施的调查显示，小学各年级中，从一年级就开始佩戴眼镜的儿童最多。佩戴眼镜的小学生中，三年级以前就开始佩戴的情况占到了大约70%。许多家长认为，智能手机和手机游戏对孩子的视力下降产生了不良影响。

Aijapan公司公布的小学生初次佩戴眼镜情况的相关调查结果显示，750名佩戴眼镜的小学生家长中，回答孩子从“一年级”就开始戴的比例为19.7%，居各年级之首。其次是“三年级”（17.3%）和“二年级”（17.1%）。受访家长的孩子中，15.6%在5岁以前就已经开始佩戴眼镜，小学三年级前开始佩戴眼镜的比例高达69.7%。

针对是否认为孩子视力下降和智能手机、手机游戏有关这个问题，40.0%的家长认为“有关”，37.9%认为“相对来说有关”，合计共有77.9%的家长认为两者之间存在一定关系。

关于如何发现孩子视力下降这个问题，回答“视力检查”的家长最多，占比为44.1%，其次是“孩子说看不清黑板上的字”（24.3%）、“孩子眯眼看东西的情况增多”（23.7%）。

Aijapan公司相关负责人指出，视力下降后，可能出现无法集中精神上课以及阻碍运动成绩提高等问题。

标题图片：PIXTA

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