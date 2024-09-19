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公司里的科长经常说“现在的年轻人没有霸气”，部长则张口闭口都是“我当年怎么怎么”。而在年轻人眼中，这些科长、部长或许正是让社会变得既缺乏梦想又没有希望的“罪魁祸首”。

日本财团针对日本、美国、英国、中国、韩国和印度六国各1000名年轻人实施的《18岁意识调查》显示，关于“是否对未来抱有梦想”这个问题，含“相对来说（有梦想）”在内，回答“有（梦想）”的印度受访者比例高达88.4%，中国为88.2%，而日本仅为60.1%。

当被问及“是否被他人所需要”“拥有值得骄傲的个性”时，做出肯定回答的日本受访者比例不到60%，显著地低于其他国家。

日本年轻人自我肯定感较低，“拥有能让自己非常投入的事情”“拥有人生的目标或方向”的受访者比例也低于其他国家。尽管2023年名义国内生产总值（GDP）被德国超过，经济地位从全球第三滑落至第四，但日本依然富裕、安全，环境干净卫生且教育水平较高，而《18岁意识调查》的结果却反映出了日本年轻人的苦闷。

此次调查于2月下旬至3月上旬期间通过线上方式实施，对象为每个国家各1000名17到19岁的年轻人。

标题图片：PIXTA

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