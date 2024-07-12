日本的“功能性表示食品”市场不断扩大

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近段时间，有消费者服用含有“红曲”成分的保健品后出现健康受损的问题曝光，宣称具有保健功能的食品“功能性表示食品”日益引发人们的关注。在其市场规模不断扩大的同时，社会上对其安全性也提出了质疑。

所谓的“功能性表示食品”，是指生产企业在销售前向消费者厅厅长申报关于食品安全性和功能性的科学根据等必要事项后，就可以将宣称的保健功能标注在产品包装上。2015年，作为国家经济增长战略的一环，日本推出了此项制度，1693家企业申报了6795款食品（截至2024年3月22日）。

调查企业“富士经济”（东京）估计，2023年功能性表示食品市场规模将达6865亿日元，同比增长19.3%，预计2026年将达到2015年的大约2.5倍。

可以标注增进健康效果的食品还包括日本政府单独审查安全性或功能性后批准销售的“特定保健用食品”，以及可用于补充特定营养成分的“营养功能食品”。但与功能性表示食品相比，特定保健用食品可以标注的功能较少，而且从研发到商业化所需的时间和成本较高，所以越来越多企业倾向于投入力量研发功能性表示食品。富士经济预测，2026年特定保健用食品市场规模将从2015年的3784亿日元缩小至2542亿日元。

围绕市场规模持续扩大的功能性表示食品，此次消费者健康受损问题曝光后，社会上出现了质疑其安全性的声音。4月2日，消费者及食品安全担当大臣自见英子透露，已经成立由消费者厅副厅长担任组长的工作小组，对功能性表示食品制度的状态展开研究审查。

标题图片：PIXTA

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