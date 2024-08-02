日本太阳能发电规模位居世界第三

日本信息库

在燃料价格和电价持续飙升的背景下，无需依赖进口的国产能源——太阳能发电的存在感与日俱增。2021年日本国内太阳能发电并网容量较推行固定价格收购制度（FIT制度）以前的2011年增长了10倍以上。目前日本太阳能发电并网容量规模位居世界第三，仅次于中美两国。

2023年《能源白皮书》显示，最新数据的2021年国内太阳能发电并网容量累计达到6935万千瓦。2011年的并网容量推定约为500万千瓦，2012年推行FIT制度后，除了家庭住宅太阳能发电系统外，大规模的“百万瓦级太阳能”发电站也实现了快速发展。技术进步促使设备成本下降，这也产生了推波助澜的效果。

不过，并网增速已经放缓。FIT制度推出后不久的2013年累计并网容量同比增长了近两倍，但2021年同比仅增长了7%。据分析，FIT制度将收购价格调低，对并网容量的增速放缓也产生了一定影响。

从世界范围来看，日本2021年末的累计并网容量位居全球第三。《能源白皮书》显示，2003年以前日本曾位居第一，2004年被德国超过屈居第二。之后，尽管日本再次超过了德国，但近年来中美两国发展迅速，已经赶超日本。

民间研究机构环境能源政策研究所的估算报告显示，2022年日本国内全年发电量中，自然能源发电量的占比为24%，化石燃料发电量占比为70%，核电占比为5%左右。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。