“脉脉”是什么？世博会官方吉祥物人气飙升

“脉脉”是什么？世博会官方吉祥物人气飙升社会 文化 技术
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2022年3月，“脉脉”从1898件公开征集作品中脱颖而出，成为了2025年将在大阪梦洲举办的大阪关西世博会（2025年4月13日至10月13日）官方吉祥物。这个吉祥物的红色部分代表的是分裂、增殖的“细胞”，蓝色部分代表的是自由变幻的“水”。它的名字，寄托了人类要将DNA、智慧和历史“一脉相承”延续永远的希望。
按照日本国际博览会协会主页上的说法，脉脉性情温和友善，身怀多种特技，比如身体可以变幻成各种形状，雨后能找到彩虹等，喜欢与所有生物和事物交流互动。出生地是“关西地区的某处涌泉地”。
官方授权商品似乎销路良好。除了线上店铺外，东京、大阪、京都、北海道、福冈等地都开设有门店。官方商店出售的脉脉的毛绒玩具、钥匙扣、便签贴纸等，在赴日外国游客中大受欢迎。
脉脉是国内外各种活动的宠儿。2023年10月，它曾和大阪市代表团一同到访澳大利亚，庆祝澳大利亚墨尔本市与大阪市建立友好城市关系45周年。今年3月在越南胡志明市举办的活动中，它又热情洋溢地宣传推介了世博会。
JR西日本公司从世博会开幕500天倒计时的2023年11月30日起，开始在大阪环状线和JR梦咲线上运行喷涂了脉脉图案的列车。开幕1年倒计时的4月13日，又开始在东海道山阳新干线、山阳九州新干线、北陆新干线上运行喷涂了脉脉图案的新干线列车。此类列车将运行至世博会闭幕。
日本航空也从2023年11月28日起投入了特别彩绘航班“JAL 脉脉JET”执飞，计划运行至2025年5月前后。
标题图片：官方吉祥物“脉脉”的巨型塑像，在2025年大阪关西世博会开幕500天倒计时纪念活动上亮相。2023年11月30日，大阪市中央区（时事社）
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