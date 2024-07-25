日本大力投资，扶持芯片产业

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2021年到2023年的三年内，日本政府共计投入3.9万亿日元，补贴扶持芯片产业。上世纪80年代到90年代中前期曾盛极一时的日本芯片是否能重现辉煌？

日本财务大臣的顾问机构“财政制度等审议会”公布的资料显示，日本政府对芯片产业的扶持力度远大于欧美各国。

不仅是智能手机和人工智能等方面的IT设备，家用电器等绝大部分电子设备也都使用芯片。铁路、电力、自来水等社会基础设施的控制管理也离不开芯片。因此，各国都将芯片定位为“战略物资”，推出了产业扶持政策，竞相吸引芯片企业开设工厂。

出于保障经济安全的考虑，日本在过去三年的补充预算中列入了大约3.9万亿日元的芯片产业扶持资金，相当于国内生产总值（GDP）的0.71%。其中尤为突出的，是向在熊本县菊阳町建造工厂的全球最大芯片代工企业台积电（TSMC）提供12080亿日元补贴，以及向致力于实现新一代芯片国产化的Rapidus（东京）提供9200亿日元补贴。

美国最近五年投入大约7.1万亿日元扶持芯片产业，虽然金额高于日本，但GDP占比仅为0.21%，不到日本的三分之一；德国投入2.5万亿日元扶持资金，GDP占比0.41%。从GDP占比来看，日本的扶持力度十分突出。

1989年全球芯片销售额排行榜上，日本有NEC、东芝、日立、富士通等6家通用电子产品制造商跻身前十。但由于韩国制造商的崛起等原因，日本企业逐渐失去了竞争力，在90年代末到本世纪初相继退出了这个行业。

1999年，NEC和日立制作所整合芯片存储业务，成立了尔必达（Elpida）存储器公司，但后来于2012年申请依据《公司更生法》进入了重整程序（申请破产保护）。2003年，日立和三菱电机合资成立瑞萨科技（现在的瑞萨电子）。进入本世纪以来，日本虽然启动了数个国家级政策项目，谋求推动官民一体的尖端芯片研发工作，但没有恢复昔日的全球地位。

标题图片：PIXTA

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