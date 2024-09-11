日本黑社会组织势力衰落，新型治安威胁出现

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近些年来，日本黑社会组织“暴力团”的势力日渐衰落，而通过社交媒体等渠道反复聚集解散，进行特殊诈骗等犯罪行为的“匿名流窜型犯罪团伙”成为了社会新的治安威胁。

警察厅近日发布的2023年《组织犯罪形势》报告显示，截至2023年末，全国的黑社会组织“暴力团”成员和准成员总人数同比减少2000人至20400人，已连续19年减少，创历史新低。

2009年以前，日本全国的黑社会组织“暴力团”的势力一直在8万人以上，之后开始急剧减少。一方面是其成员趋于老龄化，另一方面各地政府纷纷制定《暴力团排除条例》，限制普通民众和“暴力团”的联系，还有国家层面加大了《暴力团对策法》的执行力度等，导致经济拮据的成员不断脱离组织。主要团体的势力情况如下表所示。

2023年末主要暴力团势力情况

第六代山口组 成员：3500 (-300) 准成员：3800 (-500)

神户山口组 成员：140 (-190) 准成员：260 (-170)

绊会 成员：60 (-10) 准成员：110 (-20)

池田组 成员：60 (-10) 准成员：90 (-10)

住吉会 成员：2200 (-200) 准成员：1300 (-100)

稻川会 成员：1700 (-200) 准成员：1200 (0)



* 括号内是同比增减数值

编辑部依据警察厅数据制作

2023年，警方逮捕的暴力团成员和准成员共计9610人（同比减少293人），已连续两年少于1万人。逮捕对象中，违反《兴奋剂取缔法》的人最多，共计1912人，其次是诈骗（1332人）、故意伤害（1186人）、盗窃（889人）、违反《大麻取缔法》（706人）、恐吓（460人）等。56人因杀人被捕，同比减少23人。

尽管“暴力团”势力日渐衰落，但警察厅定义为“准暴力团”，由原暴力团成员、原暴走族成员等组成的松散团伙的活动愈发猖獗。其中，近些年通过社交媒体等渠道招募实行犯，实施特殊诈骗或有组织的抢劫、盗窃等犯罪，并反复解散重组的犯罪团伙尤为突出。

2023年5月，蒙面闯入东京银座某高档手表店抢走价值约3亿日元名表的少年团伙及其幕后黑手就属于此类。警方将这种团伙称作“匿名流窜型犯罪团伙”，加强了对其防范的力度。

标题图片：警视厅警察在发生枪击事件的JR町田站附近展开搜查，2023年5月26日，东京都町田市（时事社）

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