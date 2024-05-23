赏樱外国游客单月突破300万人

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烟花三月，在盛放的樱花树下感受春之浪漫——这似乎并不只是日本人的想法。每年到了樱花季，赴日旅游需求都会上升。2024年3月的外国游客人数超过新冠疫情前，首次单月突破300万人。

游客人数超过疫情前

日本政府观光局近日公布的数据显示，2024年3月赴日外国游客人数（推算值）同比增长69.5%至3081600人。超过2019年7月的2991189人，首次单月突破300万人，创单月历史新高。

每年到了樱花季，赴日旅游需求都会上升。加上日元急剧贬值的推波助澜，除韩国和中国台湾地区外，欧美各国的游客人数也较疫情前大幅增加。

此前，政府的目标是在2025年前促使游客人数超过2019年3188万人的历史前高，而按照3月的势头，甚至有望在2024年提前达成这一目标。

从国家和地区来看，韩国赴日旅游人数最多，达663100人，其次是中国台湾地区（484400人）。中国大陆赴日游客人数为452400人，恢复至疫情前的65%，位居第三。美国游客人数较疫情前增加64.3%至290100人，菲律宾增加63.2%至78800人。

同时，观光厅的统计显示，2024年第一季度（1至3月）赴日外国游客消费总额达17505亿日元，创下单季度历史新高。人均消费金额208760日元。据分析，除了平均住宿天数有所增加外，日元贬值和物价上涨也产生了一定影响。

各国各地区中，澳大利亚人均支出金额最高，达373000日元，其次是英国（367000日元）和西班牙（352000日元）。

标题图片：东京银座外国游客熙熙攘攘（2024年4月14日，时事社）

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